Вт, 18.05.2021
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Стелла Лапиня, руководитель Veselības centru apvienība

Covid-19: В Литве зарегистрировано 685 новых случаев, в Эстонии - 295

Вильнюс, Литва. Иллюстративное фото ФОТО: Michele Ursi, Shutterstock.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 685 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 10 человек. В Эстонии - 295 новых случаев и шесть смертей.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 685 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 10 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 546,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,4%.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 5893 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 295 тестов (5%), скончались шесть человек.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 304,5 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 6,5%.

В больницах Эстонии находятся 212 пациентов с коронавирусом.

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