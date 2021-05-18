Правительство не будет рассматривать вопрос о зрителях на матчах ЧМ по хоккею
Кабинет министров не будет рассматривать вопрос о присутствии зрителей на матчах чемпионата мира по хоккею, который 21 мая начнётся в Риге.
Кабинет министров не будет рассматривать вопрос о присутствии зрителей на матчах чемпионата мира по хоккею, который 21 мая начнётся в Риге.
В понедельник после заседания коалиции министр юстиции Янис Борданс сообщил журналистам, что во вторник на заседании правительства могут быть рассмотрены решения, чтобы по крайней мере часть зрителей могла на месте наблюдать за играми чемпионата.
Министерство образования и науки во вторник планировало подать соответствующее предложение на рассмотрение правительству, но премьер-министр Кришьянис Кариньш не включил этот вопрос в повестку дня заседания.
Отказ рассматривать этот вопрос в правительстве он обосновал тем, что данное предложение ранее не было поддержано группой оперативного управления, в которую входят представители госуправления и эксперты.