Кто вам платит? ⟩ "Блогер на Ferrari" - о стереотипах, агрессивной езде и культуре вождения в Латвии

Гости эфира: Кирилл Федоров - "блогер на Ferrari", автор YouTube-канала "История оружия", более известный в интернет-кругах как Alconafter;

- "блогер на Ferrari", автор YouTube-канала "История оружия", более известный в интернет-кругах как Alconafter; Сергей Ананич , организатор автомобильного сообщества CC Nation;

, организатор автомобильного сообщества CC Nation; Ариэль Резник-Мартов, врач-психиатр. Темы эфира: Приспособлена ли Латвия для спорткаров?

Есть ли в Латвии стритрейсеры и куда смотрит полиция?

Культурное автомобильное движение в Латвии - возможно ли?

Психология гонщика - о зависимости от адреналина и опасных попытках самовыражения.

О героях эфира

Лишившись всего после конфликта с Минобороны РФ в 2019 году, видеоблогер, более известный в интернет-кругах как Alconafter, Кирилл Федоров не знал, что делать дальше: можно было затянуть пояс и снова начать развиваться, живя на накопленные средства, однако вместо этого он решил осуществить свою мечту детства, собрал деньги и купил Ferrari.

"Машины я люблю, сейчас у меня две - "на зиму" купил кабриолет BMW X4, а еще у меня красненькая Ferrari 612 Scaglietti, таких, вроде, у нас в Латвии нет", - рассказывал блогер, отмечая, что вкладывать средства в такую машину у нас в стране - не самая лучшая идея.

"В Латвии это абсолютно глупый поступок, страна абсолютно не предназначена не то что дорогами - обслуживать ее тут очень сложно. Сложно все - сложности с завозом, обслуживанием, содержанием. Никакого смысла в этом нет, это всегда такой импульсивный эмоциональный поступок", - признавался Федоров.

В свою очередь, обладатель BMW в 39-м кузове Сергей Ананич - основатель движения CC Nation. Оно стало широко известно в Риге благодаря автомобильным слетам на парковке торгового центра Akropole, однако позднее переросло в нечто большее. В августе прошлого года CC Nation организовало крупнейший в Балтии автомобильный фестиваль, в рамках которого прошла выставка лучших автомобилей Балтии, Европы и России.

Ананич решил организовать первый в таком роде автомобильный фестиваль в Латвии, чтобы показать, что такие мероприятия могут проходить культурно. Сергей выступает против беспредела на автомобильных встречах: "Пока мы не научимся вести себя культурно и адекватно, у нас, к сожалению, будут такие автомобильные движения, как Румбула, где не берут в расчет полицию, где делают вокруг хороводы и пьют из багажника горячительные напитки", - говорил Сергей летом прошлого года.

"Если мы покажем государству, что мы адекватны и можем себя хорошо вести, соответственно и пропадут все эти румбулы. За рубежом люди не могут себе такого позволить. Хочется поднять эти автомобильные движения на совершенно другой уровень, чтобы это все было так, как за рубежом", - признавался он.