Новая тенденция: в больницы в тяжелом состоянии попадают пациенты с Covid-19 в возрасте 45-55 лет

По его словам, прогнозы медиков и надежды не оправдались. Сейчас вырисовывается тенденция, которая продолжается уже с марта - клиническое состояние пациентов становится гораздо тяжелее.

"Этого нельзя увидеть в статистике, и даже если в плане численности общее число пациентов в стационарах не такое большое, пациенты поступают с очень серьезными проблемами со здоровьем.

Сейчас в очень тяжелом состоянии мы видим пациентов в возрастной группе от 45 до 55 лет, которых не видели зимой, когда было много пациентов.

В этой возрастной категории удельный вес пациентов в тяжелом состоянии значительно выше", - проинформировал представитель больницы.

В том числе сегодня ночью в Центре инфектологии умерла 45-летняя женщина с двусторонней пневмонией, вызванной Covid-19.

"В принципе, изменилась структура пациентов, что, соответственно, означает, что нагрузка на персонал увеличилась и с меньшим числом пациентов требуется куда больше работы. К счастью, мы получили оборудование, предусмотренное для лечения Covid-19, и технологически мы обеспечены хорошо", - признал Вишняков.

В случае необходимости оборудование направляется в те стационары, в которых находятся пациенты в наиболее тяжелом состоянии.

В то же время Вишняков выразил опасения в связи с перегрузкой персонала, так как из-за пандемии работники уже год не были в отпуске. Сейчас, когда часть коллег отправляется в отпуск, увеличивается нагрузка на остальных.

"У нас впереди серьезные проблемы с обеспечением неотложного потока", - обратил внимание специалист RAKUS.

Принимая во внимание ограниченную длительное время плановую и амбулаторную помощь, сейчас наблюдается рост числа пациентов, нуждающихся в неотложном лечении.

В последнее время Служба неотложной медицинской помощи в RAKUS доставляет в среднем 100 пациентов в день, и общее их число достигает 150, что значительно больше, чем было раньше.

Отметим, что на данный момент в шести больницах наблюдается очень сильная нагрузка в плане предусмотренных для пациентов с Covid-19 коек, если сравнивать с ситуацией неделей ранее.

Неделю назад очень высокая нагрузка была в четырех больницах, а на этой неделе - уже в шести больницах из 16, где предусмотрены места для пациентов с Covid-19. Нагрузка RAKUS достигает 91%, а в Елгавской больнице - 90%.