Новая тенденция: в больницы в тяжелом состоянии попадают пациенты с Covid-19 в возрасте 45-55 лет

По его словам, прогнозы медиков и надежды не оправдались. Сейчас вырисовывается тенденция, которая продолжается уже с марта - клиническое состояние пациентов становится гораздо тяжелее.
"Этого нельзя увидеть в статистике, и даже если в плане численности общее число пациентов в стационарах не такое большое, пациенты поступают с очень серьезными проблемами со здоровьем.
Сейчас в очень тяжелом состоянии мы видим пациентов в возрастной группе от 45 до 55 лет, которых не видели зимой, когда было много пациентов.
В этой возрастной категории удельный вес пациентов в тяжелом состоянии значительно выше", - проинформировал представитель больницы.
В том числе сегодня ночью в Центре инфектологии умерла 45-летняя женщина с двусторонней пневмонией, вызванной Covid-19.
"В принципе, изменилась структура пациентов, что, соответственно, означает, что нагрузка на персонал увеличилась и с меньшим числом пациентов требуется куда больше работы. К счастью, мы получили оборудование, предусмотренное для лечения Covid-19, и технологически мы обеспечены хорошо", - признал Вишняков.
В случае необходимости оборудование направляется в те стационары, в которых находятся пациенты в наиболее тяжелом состоянии.
В то же время Вишняков выразил опасения в связи с перегрузкой персонала, так как из-за пандемии работники уже год не были в отпуске. Сейчас, когда часть коллег отправляется в отпуск, увеличивается нагрузка на остальных.
"У нас впереди серьезные проблемы с обеспечением неотложного потока", - обратил внимание специалист RAKUS.
Принимая во внимание ограниченную длительное время плановую и амбулаторную помощь, сейчас наблюдается рост числа пациентов, нуждающихся в неотложном лечении.
В последнее время Служба неотложной медицинской помощи в RAKUS доставляет в среднем 100 пациентов в день, и общее их число достигает 150, что значительно больше, чем было раньше.
Отметим, что на данный момент в шести больницах наблюдается очень сильная нагрузка в плане предусмотренных для пациентов с Covid-19 коек, если сравнивать с ситуацией неделей ранее.
Неделю назад очень высокая нагрузка была в четырех больницах, а на этой неделе - уже в шести больницах из 16, где предусмотрены места для пациентов с Covid-19. Нагрузка RAKUS достигает 91%, а в Елгавской больнице - 90%.
Немного меньше - 89% - нагрузка в Тукумской больнице, в Лудзенском медицинском центре заняты 87% коек. В свою очередь в Бауской больнице заняты три четверти мест.