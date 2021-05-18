Подростки в возрасте от 16 до 18 лет активно записываются на вакцинацию

Она отметила, что подростки продолжают подавать заявки на вакцинацию от Covid-19, так как это одна из самых активно желающих прививаться групп населения.

Стуре сообщила, что в Латвии ожидаются более крупные поставки вакцин. В настоящее время еженедельно медицинские заведения получают около 100 000 вакцин, что примерно равно количеству, используемому для вакцинации населения в неделю. В ближайшие три недели на сайте manavakcina.lv доступны по крайней мере 10 тыс. свободных записей на вакцинацию.

По словам Стуре, интерес населения к вакцинации меняется. Например, в Курземе очень хорошие показатели вакцинации - более 30% населения уже получили хотя бы одну дозу прививки. Также велик интерес к вакцинации рабочих коллективов - очередь образовалась уже до июня.

Как сообщалось, вчера была начата вакцинация подростков в возрасте старше 16 лет от Covid-19.

Молодые люди в возрасте с 16 лет могут подать заявку на вакцинацию на сайте manavakcina.lv, по телефону 8989 или в пункте вакцинации.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс ранее сообщил, что подростки, которым доступна авторизация, могут зарегистрироваться на manavakcina.lv. Однако они могут также позвонить по номеру 8989 или семейному врачу, если тот предоставляет услугу вакцинации.

Вакцинация молодых людей в возрасте с 16 до 18 лет будет проводиться в первую очередь в центрах массовой вакцинации. Молодых людей будут прививать вакциной Pfizer/BioNTech.

"16-летний подросток имеет право сам принимать решение о том, какие меры лечения следует к нему применять", - сказал министр, комментируя вопрос о том, что делать подростку, который хочет привиться, но его родители выступают против вакцинации.

Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в Латвии проживает 36 226 молодых людей в возрасте 16 и 17 лет.