Апофеоз дубинки. Почему Лукашенко не может соскочить с коня репрессий

Как отмечают комментаторы Naviny.media, власти Беларуси просто подгоняют законы под уже сложившуюся репрессивную практику и по мере приближения местных выборов и референдума по новой конституции (скорее всего, в начале 2022 года) масштаб репрессий станет возрастать. Лукашенко "скорее всего, просто боится соскочить с этого коня репрессий. Он чувствует, что та часть народа, которая не приемлет его систему, велика и что она не смирилась с этим апофеозом дубинки, а лишь сжала зубы и ожидает своего часа", пишет аналитик Naviny.media Александр Класковский.

Кроме того, силовики получили дополнительную защиту - Лукашенко подписал закон "О государственной защите". Теперь под защиту властей смогут попасть чиновники, силовики, судьи и другие, в отношении кого МВД получит сигнал от руководства об угрозе жизни, здоровью и имуществу. Для защищаемого лица предусмотрены меры от перевода на другую работу до смены внешности.

Чтобы те, кто служит режиму, чувствовали себя увереннее

В общем-то, при подавлении протестов, вспыхнувших в августе прошлого года, силовики и так широко применяли свой арсенал: водометы, слезоточивый газ, резиновые пули. При этом - хотя несколько манифестантов погибли, тысячи были избиты, подверглись истязаниям, многие получили увечья - никого из людей в погонах не наказали за чрезмерное применение силы.

Осенью прошлого года Лукашенко, говоря о наведении порядка в его понимании, изрек, что "иногда не до законов". Казалось бы, и так карт-бланш. Так зачем еще переписывать, ужесточать нормативные акты? Причем отметим, что на весенней сессии парламент принял целый пакет законов, которые в устах независимых комментаторов характеризуются как репрессивные, драконовские.

"Это очень важный момент. Дело в том, что государство вообще-то должно функционировать по неким правилам, и служащим важно осознавать, что они следуют этим правилам. Иначе они оказываются в дискомфортном психологическом состоянии. Ведь власть может поменяться, начнутся расследования… А так у этих людей будет железный аргумент: я действовал в рамках существовавшего законодательства, хорошим оно было или плохим", - отметил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра "Стратегия" (Минск) Валерий Карбалевич.

Другое дело, добавляет он, что власти при этом подгоняют законы под уже сложившуюся репрессивную практику. Но в любом случае правящая верхушка таким образом придает уверенности тем, кто стоит на ее защите, так что "с точки зрения укрепления власти это вполне рациональный ход", считает аналитик.

"Один урок: закрыть, зажать, задушить"

Тем временем конвейер репрессий продолжает работать в бешеном темпе. Число политических заключенных по критериям белорусских правозащитников достигло 377. Фактически по политическим мотивам с лета прошлого года пострадало гораздо больше людей, многих еще судят или будут судить.