Апофеоз дубинки. Почему Лукашенко не может соскочить с коня репрессий

Понятно, что для этого было бы достаточно отмашки одного человека. Что могло бы заставить Лукашенко смягчить внутреннюю политику?
"Масштаб репрессий определяется масштабом тех угроз, которые представляет себе Лукашенко", - говорит Карбалевич. Кроме того, по его мнению, сказывается желание мести, дает о себе знать тот посттравматический синдром, который испытывает вождь политического режима после бурных событий прошлого года.
Аналитик не видит пока перспектив прекращения репрессий. Более того, он предполагает, что по мере приближения местных выборов и референдума по новой конституции (которые, скорее всего, будут совмещены и придутся на начало 2022 года) масштаб репрессий станет возрастать.
"Лукашенко боится этой электоральной кампании. Из кампании прошлого года он извлек один урок: закрыть, зажать, задушить", - резюмировал Карбалевич.
Если система перенапряжена, она может стать неуправляемой
В свою очередь, директор Института политических исследований "Политическая сфера" доктор политических наук Андрей Казакевич видит три фактора, которые, по его мнению, способны привести к деэскалации внутри страны.
Прежде всего это экономика, "рост кома экономических проблем", отметил политолог в комментарии для Naviny.by, подчеркнув, что "репрессии - дорогое удовольствие". Они плохо сказываются на бизнес-климате. Также приходится "много инвестировать" в силовые структуры. Усиливается миграция, утечка кадров, часть бизнеса переходит в серую зону. Начинают нести дополнительные издержки и люди, связанные с Лукашенко, говорит эксперт.
Он приводит пример Китая, руководство которого после подавления волнений на площади Тяньаньмэнь в 1989 году пошло на экономические реформы, приведшие к росту благосостояния и ослабившие напряжение в обществе.
Вторым фактором Казакевич называет "усталость самой системы". По его словам, постоянная мобилизация перенапрягает госаппарат. Чистки, ужесточение контроля, возрастание недоверия внутри системы, возвышение силовиков наверняка нравятся не всем в вертикали. В итоге внутри самой системы может усиливаться давление снизу на правящую верхушку, чтобы побудить ее как-то ослабить это напряжение.
Если система перенапряжена, она в какой-то момент может стать неуправляемой, говорит политолог. И напоминает, что даже в СССР после печально известного 1937 года репрессии были фактически остановлены, поскольку на какой-то стадии система стала выходить из-под контроля, возник кадровый голод и прочие побочные эффекты - в общем, столь интенсивные репрессии "потеряли политический смысл".
Третьим фактором, способным остановить нынешние репрессии в Беларуси, собеседник Naviny.by называет внешнее давление. При этом, подчеркивает он, крайне важным является влияние России.
Эксперт отметил, что после августа прошлого года Москва несколько раз делала Минску мягкие замечания в том духе, что не стоит перебарщивать с насилием над оппонентами.
"Запад поднимает белорусский вопрос и перед Россией. Кремль может быть заинтересован в некоторой деэскалации ситуации в Беларуси, поскольку бесконечное накручивание может привести к непредсказуемым последствиям", - считает политолог.
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