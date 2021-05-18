Вт, 18.05.2021
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Министерство здравоохранения

Эстонские больницы сворачивают коронавирусные отделения

Ковид-отделения в больницах становятся меньше, а в некоторых - уже закрыты. ФОТО: Marianne Loorents/As Postimees Grupp

Если, например, коронавирусное отделение в больницах Ярвамаа, Пыльва и Раквере уже закрыто, то в Вильяндиской больнице еще есть отделение, в котором одно время было 40 койко-мест, из которых осталось десять, а занято шесть, пишет Rus.Postimees.

Из этих шести пациентов двое находились в так называемой черной палате, то есть в той стороне, где есть риск заражения, а четверо было перемещены в другую сторону палаты, где не было риска заражения. Когда будет закрыто коронавирусное отделение, руководство больницы не знает, потому что решения принимаются в лыунаском медицинском штабе при Клинике Тартуского университета.

Руководитель отделения, доктор Юрий Карьягин, глава клиники анестезиологии и интенсивной терапии Клиники Тартуского университета, сообщил, что теперь в больницах Пыльва и Ярвамаа закрыто отделение Covid-19, находящийся в ведомстве лыунаского штаба. В других больницах к концу недели также будет уменьшено количество коек для пациентов с Covid-19, в Клинике Тартуского университета останется 40 коек, 39 - в Ида-Вируской центральной больнице, 29 - в Нарвской больнице, 10 - в Вильяндиской больнице, 8 - в больнице Южной Эстонии и 6 - в больнице Валга.

Карягин не мог сказать, когда закроется это отделение в Вильянди, потому что это зависит от распространения вируса и необходимости лечения пациентов с Covid-19. Во вторник утром в больницах лыунаского медицинского штаба было больше пациентов, чем в больницах Северной Эстонии. Количество коек в обоих регионах примерно одинаковое.

По данным Департамента здоровья, во вторник утром в больницах Эстонии находилось 212 пациентов с Covid-19.

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