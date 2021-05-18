Эстонские больницы сворачивают коронавирусные отделения

Из этих шести пациентов двое находились в так называемой черной палате, то есть в той стороне, где есть риск заражения, а четверо было перемещены в другую сторону палаты, где не было риска заражения. Когда будет закрыто коронавирусное отделение, руководство больницы не знает, потому что решения принимаются в лыунаском медицинском штабе при Клинике Тартуского университета.

Руководитель отделения, доктор Юрий Карьягин, глава клиники анестезиологии и интенсивной терапии Клиники Тартуского университета, сообщил, что теперь в больницах Пыльва и Ярвамаа закрыто отделение Covid-19, находящийся в ведомстве лыунаского штаба. В других больницах к концу недели также будет уменьшено количество коек для пациентов с Covid-19, в Клинике Тартуского университета останется 40 коек, 39 - в Ида-Вируской центральной больнице, 29 - в Нарвской больнице, 10 - в Вильяндиской больнице, 8 - в больнице Южной Эстонии и 6 - в больнице Валга.

Карягин не мог сказать, когда закроется это отделение в Вильянди, потому что это зависит от распространения вируса и необходимости лечения пациентов с Covid-19. Во вторник утром в больницах лыунаского медицинского штаба было больше пациентов, чем в больницах Северной Эстонии. Количество коек в обоих регионах примерно одинаковое.