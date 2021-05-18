С середины июня возможны новые облегчения для переболевших и вакцинированных

Согласно информации, предоставленной министром здравоохранения на заседании Кабинета министров, вакцинированные и переболевшие могут получить возможность посещать кино, музыкальные, культурные и спортивные мероприятия с 15 июня, поскольку охват вакцинацией может приблизиться к 50%, а эпидемиологическая ситуация - улучшиться.
Также будут разрешены очные конференции и учеба, а также услуги общественного питания внутри помещений.
Эти люди также будут иметь доступ ко всем услугам красоты, фитнеса и оздоровления одновременно.
Облегчения также затронут доступ к центрам социальной помощи, тюрьмам и медицинским учреждениям.
С другой стороны, с 1 июня, когда появится возможность доказать факт вакцинации, будет разрешено предоставление определенных услуг. Таким образом, согласно информации Минздрава, специалисты, деятельность которых ранее была эпидемиологически небезопасной, а именно косметологи, массажисты и другие лица, оказывающие индивидуальные косметологические услуги, смогут возобновить работу.
Министр здравоохранения объяснил, что в таком случае поставщиком услуги должен быть вакцинирован против Covid-19.
Сегодня, 18 мая, правительство поддержало призыв Министерства здравоохранения разрешить группам из не более 20 человек, которые были вакцинированы или переболели Covid-19, встречаться на работе или в одной комнате без использования масок для лица и без соблюдения требований о дистанции.