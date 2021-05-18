В каких краях и городах выявлено больше всего новых случаев коронавируса?

В последний день в Риге было зарегистрировано 179 новых инфицированных, общее кумулятивное число заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 2689 человек.

В Елгаве выявлено 27 новых случаев заражения, и за последние две недели количество заболевших увеличилось до 303 жителей.

В Даугавпилсе зарегистрировано 23 новых инфицированных, общее число случаев за 14 дней возросло до 277 жителей.

В последний день 24 новых инфицированных были зарегистрированы в Резекне, 18 - в Лиепае и Вентспилсе, 17 - в Огрском крае и 13 - в Резекненском крае.

Наибольшее количество пациентов за последние две недели в Риге - 2689, Елгаве - 303, Даугавпилсе - 277, Вентспилсе - 258, Лиепае - 232, Резекне - 187, Юрмале - 185, Тукумском районе - 173, Огрском районе - 168, а в Талсинском районе - 147 человек. В то же время за последние 14 дней в Алсунгском, Мазсалацском, Наукшенском, Павилостском и Вайнодском краях случаев заражения Covid-19 не зарегистрировано.

Расчеты агентства LETA показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии составляет 435,6.

В 50 муниципальных образованиях этот показатель выше, в том числе в 19 превышен на 50%.

Если подсчитать количество заболеваний на 1000 00 жителей за последние 14 дней после произошедших в последний день изменений, то оно является самым высоким в Зилупском, Вецпиебалгском, Лудзском, Скрундском, Цесвайнском, Апском, Адажском, Сейском, Инчукалнсском, Циблском краях и Венстпилсе.

Уровень заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения - это теоретический показатель, позволяющий сравнивать уровень заболеваемости в районах с разным населением и не указывающий на конкретное количество случаев.