В Дании решено снять практически все ограничения против коронавируса

Исключение составляют ночные клубы и дискотеки. Они останутся закрытыми.

Людям по-прежнему придется соблюдать дистанцирование, во многих местах придется предъявить доказательства вакцинации против Covid-19, отрицательный тест на Covid-19 или доказательство о том, что человек уже переболел Covid-19.

Рестораны, бары, тренажерные залы и многие другие места в Дании уже открыты, и большинство учеников уже давно посещают школы.

Теперь студенты вузов также смогут посещать лекции очно, и даже в вечерних школах и музыкальных школах учеба возобновится в обычном режиме.

Также будут открыты сауны, бассейны, зоопарки и тематические парки, разрешены и другие виды спорта и досуга.

Также планируется сократить работу на дому в три этапа с целью вернуть всех работников на свои рабочие места к 1 августа.

Группам до 50 человек будет разрешено собираться в помещении и до 100 человек на открытом воздухе. До сих пор в помещении могло собираться до 25 человек, а на открытом воздухе - до 75 человек.