Видео ⟩ Сбитый с толку водитель въехал в забор в Саулкрастах

В середине дня один товарищ отправился за покупками в магазин Rimi в городе Саулкрасты. Положив пакеты в свой автомобиль Volkswagen, он попытался покинуть парковку. В то же время Даце уышла ухаживать за своим задним двором. Женщина увидела, что товарищ в годах не справился с управлением и врезался в столб.

"Был стук, да, был, а потом мы побежали помогать человеку. Он не был пьян, просто отвлекся. Очень вежливый. Сбитый с толку, он сразу позвонил жене. Мы предложили помощь, вызвать "скорую", полицию", - объясняет Даце.

Скорость движения была невысокой, и водитель не пострадал. От помощи медиков он отказался. Водитель, смущенный полицией, многого не смог объяснить, как и Даце и ее сожителю.

Даце сочувствует мужчине и говорит, что такое может случиться практически с любым водителем.

По факту происшествия в полиции возбуждено административное дело.