Главное за 18 мая ⟩ Новые послабления, два года на платной парковке и первый полуфинал "Евровидения"
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
Послабления в собраниях и ограничениях для вакцинированных: что решило правительство? Сегодня, 18 мая, прошло заседание правительства, на котором была рассмотрена текущая эпидемиологическая ситуация в стране. После заседания правительство дало пресс-конференцию, где рассказало о принятых решениях.
LTV: Заправка, горючее, алкоголь. Новые детали о трагедии в Тукумсе. Имеющаяся в распоряжении передачи информация свидетельствует, что сейчас следствие получило подтверждение, что ночью незадолго до трагедии Киндзулис сам приобрел горючую жидкость в местном круглосуточном магазине. Перед этим он хотел приобрести горючее на заправке, но ему его не продали
Муляжи ракет и фальшивые похороны: разбираем интернет-фейки о конфликте в Израиле. На фоне эскалации столкновений в Израиле в соцсетях начала появляться ложная или не вполне соответствующая действительности информация. Иногда она проникает в СМИ. Мы разобрали несколько популярных в соцсетях примеров дезинформации с обеих сторон конфликта.
Названы участки дорог, на которых может быть введена система контроля средней скорости. Специалисты предприятия Latvijas Valsts ceļi (LVC) оценили и установили приоритетные участки в сети автодорог, где будет оборудована система контроля средней скорости движения. Всего установлено 16 участков, в свою очередь точное число участков, на которых эта система будет оборудована, станет известно после сообщения результатов конкурса.
Заблокирован один из крупнейших независимых новостных порталов Беларуси Tut.by. Утром 18 мая в офис Tut.by, самого крупного новостного независимого медиа Беларуси, пришли силовики. Также сразу несколько редакторов Tut.by сообщают о том, что к ним пришли из Департамента финансовых расследований. В том числе к главному редактору Марине Золотовой.
Коронавирус:
За сутки выявлено 563 новых случая Covid-19, доля положительных тестов - 3%. Умерли 11 человек с коронавирусом в возрасте от 50 до 89 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек составляет 435,6 случая. Всего в Латвии за все время пандемии Covid-19 заразились 128 688 человек. Количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось до 673 человек.
Новая тенденция: в больницы в тяжелом состоянии попадают пациенты с Covid-19 в возрасте 45-55 лет. "Этого нельзя увидеть в статистике, и даже если в плане численности общее число пациентов в стационарах не такое большое, пациенты поступают с очень серьезными проблемами со здоровьем. Сейчас в очень тяжелом состоянии мы видим пациентов в возрастной группе от 45 до 55 лет, которых не видели зимой, когда было много пациентов", - проинформировал представитель больницы.
Как государство расходует деньги на борьбу с Covid-19: итоги ревизии Госконтроля. Государство переплатило за услуги тестирования на Covid-19. Нет ясности с использованием результатов госпрограммы исследований о Covid-19. В отдельных случаях средства выделялись необоснованно. Всеобщее тестирование в центрах социального ухода было начато с опозданием.
В аэропорту "Рига" у пункта сдачи теста на Covid-19 возникают длинные очереди. Аэропорт многократно информировал ответственные министерства, поясняя, что с ростом числа пассажиров появятся сложности с эпидемиологически безопасным тестированием в аэропорту, особенно тогда, когда прибывает несколько рейсов и число тестируемых может достигнуть 250-300 человек.
Почитать, чтобы отвлечься:
Маэстро Хелмут Балдерис - лучший хоккеист Латвии всех времён, который набрал 142 очка в 22 матчах. TVNET начинает рубрику "Невозможно повторить?!" рассказом о хоккейной легенде Хелмуте Балдерисе, который в сезоне-1992/93 в 22 матчах чемпионата Латвии забросил 76 шайб и сделал 66 результативных передач.
Первый полуфинал "Евровидения" вместе с RUS TVNET! Сегодня, 18 мая, в Роттердаме пройдет первый полуфинал 65-го международного конкурса "Евровидение". В нем примут участие 16 стран. После голосования телезрителей и экспертов будет определено 10 участников, прошедших в финал. RUS TVNET предлагает следить за конкурсом в текстовой трансляции.
Что произойдет с ребенком, если на неделю забрать телефон? Эксперимент в 3Д классе. Ученики Кадрии Бейроте из 6-й средней школы прошлой осенью, когда обучение еще проходило очно, согласились на эксперимент программы Aculiecinieks - провести неделю без смартфонов. Какие перемены за неделю испытали ученики 3Д класса?
Старый Opel простоял 594 дня на платной парковке и собрал 63 штрафа! И тут объявился хозяин. Вот уже 594 дня на стоянке перед Таллиннским автовокзалом cтоит светло-серый Opel. С течением времени 63 парковочных штрафа, вставленных под дворники, исчезли, а на рулевом колесе образовалась плесень, но Opel продолжает беззаботно стоять на прежнем месте. Какое же развитие приняла эта история?
Американец на пособие по преодолению кризиса Covid-19 купил Lamborghini. Иногда нехватка дальновидности людей и вера в свои способности "обмануть систему" действительно впечатляет. Так, о себе сейчас заставил говорить житель Южной Калифорнии, создавший фиктивные предприятия. Он получил с их помощью федеральную финансовую помощь из фонда поддержки, а на эти деньги устроил себе роскошные выходные и приобрел несколько красивых вещей, включая автомобили Ferrari, Bentley и Lamborghini.
Умерла автор детективов Екатерина Вильмонт. С 1995 года у Вильмонт вышло более 80 книг в жанре детского детектива и женского романа, пишет РБК. Ее книга легла в основу картины "Три полуграции". Наибольшую популярность Екатерине Вильмонт принесла серия "Черный Котенок".