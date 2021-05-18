Главное за 18 мая ⟩ Новые послабления, два года на платной парковке и первый полуфинал "Евровидения"

События дня:

Послабления в собраниях и ограничениях для вакцинированных: что решило правительство? Сегодня, 18 мая, прошло заседание правительства, на котором была рассмотрена текущая эпидемиологическая ситуация в стране. После заседания правительство дало пресс-конференцию, где рассказало о принятых решениях.

LTV: Заправка, горючее, алкоголь. Новые детали о трагедии в Тукумсе. Имеющаяся в распоряжении передачи информация свидетельствует, что сейчас следствие получило подтверждение, что ночью незадолго до трагедии Киндзулис сам приобрел горючую жидкость в местном круглосуточном магазине. Перед этим он хотел приобрести горючее на заправке, но ему его не продали

Муляжи ракет и фальшивые похороны: разбираем интернет-фейки о конфликте в Израиле. На фоне эскалации столкновений в Израиле в соцсетях начала появляться ложная или не вполне соответствующая действительности информация. Иногда она проникает в СМИ. Мы разобрали несколько популярных в соцсетях примеров дезинформации с обеих сторон конфликта.

Названы участки дорог, на которых может быть введена система контроля средней скорости. Специалисты предприятия Latvijas Valsts ceļi (LVC) оценили и установили приоритетные участки в сети автодорог, где будет оборудована система контроля средней скорости движения. Всего установлено 16 участков, в свою очередь точное число участков, на которых эта система будет оборудована, станет известно после сообщения результатов конкурса.

Заблокирован один из крупнейших независимых новостных порталов Беларуси Tut.by. Утром 18 мая в офис Tut.by, самого крупного новостного независимого медиа Беларуси, пришли силовики. Также сразу несколько редакторов Tut.by сообщают о том, что к ним пришли из Департамента финансовых расследований. В том числе к главному редактору Марине Золотовой.

Коронавирус:

За сутки выявлено 563 новых случая Covid-19, доля положительных тестов - 3%. Умерли 11 человек с коронавирусом в возрасте от 50 до 89 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек составляет 435,6 случая. Всего в Латвии за все время пандемии Covid-19 заразились 128 688 человек. Количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось до 673 человек.

Новая тенденция: в больницы в тяжелом состоянии попадают пациенты с Covid-19 в возрасте 45-55 лет. "Этого нельзя увидеть в статистике, и даже если в плане численности общее число пациентов в стационарах не такое большое, пациенты поступают с очень серьезными проблемами со здоровьем. Сейчас в очень тяжелом состоянии мы видим пациентов в возрастной группе от 45 до 55 лет, которых не видели зимой, когда было много пациентов", - проинформировал представитель больницы.

Как государство расходует деньги на борьбу с Covid-19: итоги ревизии Госконтроля. Государство переплатило за услуги тестирования на Covid-19. Нет ясности с использованием результатов госпрограммы исследований о Covid-19. В отдельных случаях средства выделялись необоснованно. Всеобщее тестирование в центрах социального ухода было начато с опозданием.