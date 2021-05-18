Индрашис перешёл из "Динамо" в другой клуб КХЛ
Нападающий сборной Латвии Микс Индрашис в следующем сезоне будет выступать за команду Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь", сообщается на сайте подмосковного клуба.
Нападающий сборной Латвии Микс Индрашис в следующем сезоне будет выступать за команду Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь", сообщается на сайте подмосковного клуба.
Контракт с форвардом рассчитан на один сезон.
Напомним, Индрашис провёл два сезона в московском "Динамо", а в июле прошлого года присоединился к рижскому "Динамо", за которое в общей сложности выступал на протяжении семи сезонов.
В минувшем сезоне КХЛ форвард набрал 39 очков (16+23) в 49 матчах регулярного чемпионата. Этот результат позволил хоккеисту стать самым результативным в составе рижан.
За 11 сезонов в КХЛ Индрашис провёл 46 матчей, в которых забросил 126 шайб и сделал 154 результативных передачи.
Индрашис вошёл в заявку сборной Латвии для участия в чемпионате мира в Риге, который пройдёт с 21 мая по 6 июня.