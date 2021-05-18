Единственный гол решил исход матча РФШ - "Спартак"

Действующий вице-чемпион Латвии РФШ на своём поле принимал юрмальский "Спартак" и добился победы с минимальным счётом - 1:0.

РФШ могла выйти вперёд уже в самом начале матча - после нарушения правил на Элвисе Стуглисе в ворота "Спартака" был назначен пенальти, но Томаш Шимкович не смог переиграть вратаря Дависа Ошса.

В целом весь матч прошёл под диктовку рижской команды, которая была гораздо активнее и создавала больше опасных моментов.

Единственный гол в этом матче на 62-й минуте забил Томислав Шарич. После подачи углового мяч головой в ворота гостей отправил защитник Жига Липушчек, но в последний момент Шарич подставил ногу и гол был записан на его имя.

Напомним, днём ранее в матче двух слабейших команд чемпионата Латвии текущего сезона "Вентспилс" у себя дома сыграл вничью с клубом "Ноа" - 2:2.

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