"Это было тихой мечтой": благоустройство территории у Рижской Церкви св. Гертруды - под угрозой

Проект по реконструкции квартала вокруг церкви святой Гертруды собрал 3 с половиной тысячи голосов и занял первое место среди проектов по благоустройству рижских микрорайонов. Дума была готова потратить на него 99 тысяч евро. Главная идея проекта - сделать территорию безопасной для пешеходов. Закрыть транзитное движение машин и убрать стояночные места. Но оставить въезд на многоэтажную парковку, транзит оперативного транспорта и возможность доставки. Улицу Базницас было предложено оставить машинам. Этого хотели не только в обществе развития Риги, которое и разработало проект.

"Когда я начал здесь служить, почти 25 лет назад это было тихой мечтой - чтобы в один день движение стало бы здесь не таким громким и интенсивным. Хотелось использовать это место для чего-то другого. Может быть какой-то летний концерт или для каких-то семейных активностей. Но это всегда казалось невозможным", - делится пастор старой Рижской Евангелической лютеранской церкви св. Гертруды Риналд Грантс.

Что произошло?

Еще в марте департамент сообщения взялся за работу, и к 15 июня должен быть готов строительный проект. Параллельно департамент сообщения заказал аудит - как изменения скажутся на безопасности дорожного движения. Свое заключение дали эксперты CSDD. И оно ставит под угрозу весь проект:

"Это решение по сути не закрывает движение, а делает его непонятным для всех участников движения.

Мы обратили внимание на то, что так быть не должно. Это создает риски для участников движения. Мы не отрицаем, что здесь нужны изменения, но рекомендуем оставить движение вокруг церкви", подытоживает представитель CSDD Беата Дамбите

Риски, прописанные в аудите - с большой вероятностью водители годами не смогут адаптироваться к изменениям. В проектированном круге нет разного уровня у пешеходной дороги и проезжей части - это приведет к непониманию, как использовать пространство, а в итоге пешеходы все равно не будут защищены, так как автомобильное движение по территории планируется запретить лишь частично. Впрочем, аудит CSDD - это скорее рекомендация, а не конечное решение.

Видео: сюжет Русское Вещание LTV7

Что делать?

Представитель департамента сообщения Лелде Рудзика говорит о предстоящей встрече: "В пятницу будет встреча с обществом развития центра Риги. Разработанное компромиссное решение будет обсуждаться. Конкретнее сказать не могу. Уже после пятницы департамент сможет сказать, как будет реализован проект. Но реализован он будет в любом случае".