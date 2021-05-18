Вт, 18.05.2021
Поскольку в данном случае у тюрьмы не было законных оснований для проведения обыска в полостях тела заключенной, осмотр, проведенный таким образом был противозаконным Государственный суд Эстонии
Государственный суд Эстонии

Обыски в доме мэра Киева Виталия Кличко

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В Беларуси заблокировали сайт крупнейшего независимого издания TUT.by.
  • Сотрудники СБУ пришли в дом, в котором живет мэр Киева Виталий Кличко. Cвоих должностей лишись сразу три украинских министра. Среди них глава Минздрава - за провал кампании по вакцинации.
  • В России в первом чтении приняли законопроект, по которому вводится уголовная ответственность за участие в зарубежных НПО, признанных "нежелательными".
  • В Роттердаме сегодня пройдет первый полуфинал конкурса "Евровидение".

Обыски сегодня прошли в Киеве, в доме, где живет мэр города Виталий Кличко. Рано утром туда ворвались около 20 сотрудников Службы безопасности Украины. Позже в СБУ заявили - приходили не к мэру, а обыскивать квартиру этажом ниже. Дело касается контрабанды топлива. Однако сам Виталий Кличко заявляет: камеры зафиксировали, что сотрудники спецслужбы находились именно возле его квартиры.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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