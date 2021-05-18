Обыски в доме мэра Киева Виталия Кличко
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Обыски сегодня прошли в Киеве, в доме, где живет мэр города Виталий Кличко. Рано утром туда ворвались около 20 сотрудников Службы безопасности Украины. Позже в СБУ заявили - приходили не к мэру, а обыскивать квартиру этажом ниже. Дело касается контрабанды топлива. Однако сам Виталий Кличко заявляет: камеры зафиксировали, что сотрудники спецслужбы находились именно возле его квартиры.
Все подробности - в новом выпуске!
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.