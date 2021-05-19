МЭА: Новые месторождения нефти и газа человечеству больше не понадобятся

Зеленая экономика создаст миллионы новых рабочих мест

В своей концепции МЭА исходит их того, что к 2030 году мировая экономика вырастет на 40%, но энергопотребление снизится при этом на 7%. Такое станет возможным благодаря всемирному рывку в деле повышения энергоэффективности. В этом десятилетии энергоэффективность должна ежегодно расти на 4%, что примерно в три раза быстрее, чем до сих пор планировалось.

Гибридная электростанция в ФРГ: ветряк, биогаз, электролиз и цистерны с водородом ФОТО: ENERTRAG/Tom Baerwald

В МЭА убеждены, что уже имеющихся технологий достаточно для достижения промежуточных целей 2030 года, но потом потребуются инновации, которые пока находятся на стадии прототипов, например установки по улавливанию CO2 из атмосферы и его хранению.

В дорожной карте подробно перечисляется, каких крупных инвестиций потребует решение поставленных задач. Одновременно в документе подчеркивается, что уже к 2030 году развитие зеленой энергетики позволит создать 14 миллионов новых рабочих мест. Так что ускоренный отказ от использования ископаемых энергоносителей не приведет к массовой безработице на планете, уверены авторы доклада.

Пик спроса на нефть пройден, цена барреля упадет до 35 долларов

В разделе, посвященном нефтяной и газовой промышленности, указывается, что государствам следует уже сейчас прекратить выдачу разрешений на освоение новых нефтяных и газовых месторождений - они не потребуются. "Спрос на нефть уже никогда не вернется к пику 2019 года", прогнозирует МЭА, в ближайшие три десятилетия он будет ежегодно снижаться в среднем на 4%.

Крупнейшее нефтяное предприятие Саудовской Аравии в Рас-Таннуре на берегу Персидского залива ФОТО: picture-alliance/dpa/V. Christian

В результате цена нефти к 2030 году упадет до 35 долларов США за баррель. Поэтому поставки нефти на мировой рынок сосредоточит в своих руках лишь небольшое число стран-производителей с наиболее низкой себестоимостью добычи, к которым авторы исследования относят членов ОПЕК. Их доля на мировом рынке нефти вырастет с примерно 37% в последние годы до 52% в 2050-м, говориться в дорожной карте.

В свою очередь, спрос на природный газ после падения в 2020 году быстро восстановится и будет расти до середины 2020-х годов, но ближе к 2030 году ускорит снижение, а в 2050-м окажется на 55% процентов ниже уровня прошлого кризисного года. В такой ситуации "не понадобятся новые месторождения газа помимо тех, которые уже разрабатываются", указывается в концепции МЭА. Невостребованными окажутся и те терминалы по производству СПГ, которые в данный момент сооружаются или находятся в стадии планирования.

Подготовка решений COP26 в Глазго

Международное энергетическое агентство рассматривает свою дорожную карту с ее амбициозными промежуточными и конечными целями как вклад в подготовку решений COP26 - 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Великобритании, в городе Глазго, с 1 по 12 ноября 2021 года. Ее пришлось перенести на год из-за пандемии коронавируса. Решения этой конференции станут обязательными для всех участников Парижского соглашения, включая Россию и Китай.