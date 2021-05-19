Ср, 19.05.2021
Оно создает этакий эффект фитиля. Если налить на человека горючую жидкость, она впитывается в ткань и по ткани, по ниткам уходит дальше. Валентин Биукис, судебный эксперт по вопросам в области пожарной безопасности
Валентин Биукис, судебный эксперт по вопросам в области пожарной безопасности

Видео ⟩ В Плявниеках после аварии один из водителей неожиданно уехал с места происшествия

ФОТО: кадр из видеоролика

Во вторник, 18 мая, в Плявниеках при столкновении двух автомобилей один из участвовавших в происшествии водителей неожиданно покинул место происшествия, не обращая внимания на на то, что была вызвана полиция, сообщает программа Degpunktā на TV3.

18 мая водителю Nissan Juke дважды пришлось испытать неприятные сюрпризы. В первый раз ее автомобиль задел невнимательный водитель Audi, а во второй раз этот же водитель скрылся с места происшествия. Водитель покинул место происшествия не сразу - сначала он остановился и поговорил с владелицей автомобиля Nissan.

Водитель автомобиля Nissan сообщила передаче TV3, что тот признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

К счастью, были и очевидцы аварии, которые оставили свои контакты водителю Nissan и выразили готовность сообщить об увиденном в полицию. Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что инцидент на пересечении улиц Деглава и Илукстес зарегистрирован, и у полиции есть информация о машине, которая уехала с места происшествия. Обстоятельства случившегося разъясняются, и, вероятно, найти сбежавшего водителя не составит труда, особенно зная регистрационный номер транспортного средства.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке

НАВЕРХ
Back