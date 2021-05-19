Видео ⟩ В Плявниеках после аварии один из водителей неожиданно уехал с места происшествия

18 мая водителю Nissan Juke дважды пришлось испытать неприятные сюрпризы. В первый раз ее автомобиль задел невнимательный водитель Audi , а во второй раз этот же водитель скрылся с места происшествия. Водитель покинул место происшествия не сразу - сначала он остановился и поговорил с владелицей автомобиля Nissan.

К счастью, были и очевидцы аварии, которые оставили свои контакты водителю Nissan и выразили готовность сообщить об увиденном в полицию. Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что инцидент на пересечении улиц Деглава и Илукстес зарегистрирован, и у полиции есть информация о машине, которая уехала с места происшествия. Обстоятельства случившегося разъясняются, и, вероятно, найти сбежавшего водителя не составит труда, особенно зная регистрационный номер транспортного средства.