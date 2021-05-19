Министр: в Эстонии начинает скапливаться излишек вакцины AstraZeneca

По его словам, решение о том, что делать с "лишними" дозами вакцины, на которые нет спроса, будет принято после консультаций на уровне Европейского Союза (ЕС).

В настоящее время вакциной AstraZeneca рекомендуется вакцинировать людей старше 50 лет. В Эстонии 60% населения этой возрастной группы уже вакцинированы против Covid-19. По сравнению с другими вакцинами, излишек AstraZeneca - больше всего в стране, и, учитывая, противоречивую информацию, которая была получена об этой вакцине в начале кампании вакцинации, избыток вакцины можно было предвидеть.

Однако, как подчеркнул министр, опасаться этой вакцины нет никаких оснований.

"Прежде всего, нам нужно сохранить определенный запас для вакцинации второй дозой вакцины [для людей, которые уже получили первую вакцину]. Но в какой-то момент нам придется решить, что с ней делать - продать или отдать, и такие дебаты сейчас проходят на уровне всего Европейского Союза (ЕС), в странах, где остались очевидные излишки AstraZeneca сейчас решается, делать ли пожертвование совместно или отдельно - по странам", - сказал он, добавив, что решение должно быть принято в ближайшее время.

Кийк подтвердил, что Эстония заказала достаточно вакцин для иммунизации всех возрастных групп. От производителей Pfizer/BioNTech и Moderna уже получена третья часть от общего объема заказа, от J&J - 10%, и в ближайшее время поставки увеличатся.

"В любом случае у нас есть возможность вакцинировать всех эстонцев вакциной, подходящей для каждой возрастной группы", - сказал министр.