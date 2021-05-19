За сутки выявлено 609 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 4,1%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 609 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 609 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умерли 18 человек с коронавирусом в возрасте от 40 до 99 лет:
За последние сутки проведено 14 728 тестов на Covid-19. За время пандемии в Латвии скончались 2298 больных Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек составляет 448,8 случая. Всего в Латвии за все время пандемии Covid-19 заразились 129 297 человек.