Ср, 19.05.2021
Оно создает этакий эффект фитиля. Если налить на человека горючую жидкость, она впитывается в ткань и по ткани, по ниткам уходит дальше. Валентин Биукис, судебный эксперт по вопросам в области пожарной безопасности
Валентин Биукис, судебный эксперт по вопросам в области пожарной безопасности

За сутки выявлено 609 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 4,1%

ФОТО: LETA/ Evija Trifanova

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 609 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умерли 18 человек с коронавирусом в возрасте от 40 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте 40-49 лет,
  • два человека - в возрасте 50-59 лет,
  • три человека - в возрасте 60-69 лет,
  • пять человек - в возрасте 70-79 лет,
  • пять человек - в возрасте 80-89 лет,
  • два человека - в возрасте 90-99 лет.

За последние сутки проведено 14 728 тестов на Covid-19. За время пандемии в Латвии скончались 2298 больных Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек составляет 448,8 случая. Всего в Латвии за все время пандемии Covid-19 заразились 129 297 человек.

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