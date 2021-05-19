Спасение "Даугавпилса" на последней минуте и скромная победа "Валмиеры"

Метта - Даугавпилс 0:1

Единственный гол решил судьбу матча "Метта" - "Даугавпилс". При чём этот гол был забит на последней минуте основного времени.

Встреча прошла без большого количества опасных моментов и обе команды демонстрировали хорошую игру в обороне. "Метта" и "Даугавпилс" были близки к тому, чтобы впервые в этом сезоне матч чемпионата Латвии закончился вничью, но в самой концовке встречи Райвис Киршс принёс победу гостям.

Валмиера - Лиепая 1:0

С таким же счётом завершился и второй поединок дня, но в отличие от первого - здесь победа досталась хозяевам поля.

Счёт в матче был открыт уже на 9-й минуте благодаря точному удару Ибрагима Соу, для которого этот гол стал пятым в текущем сезоне. В оставшееся время у "Лиепаи" был шанс сравнять счёт, но на пути мяча в ворота хозяев становилась либо перекладина, либо голкипер Рихард Матревиц.

Благодаря этой победе "Валмиера" сравнялась по очкам с РФШ (26 очков) и теперь обе команды лидируют в чемпионате. "Рига", которая этот тур пропускала, имеет в своём активе 22 очка и занимает третью строчку.

Напомним, накануне в матче двух слабейших команд чемпионата Латвии текущего сезона "Вентспилс" у себя дома сыграл вничью с клубом "Ноа" (2:2), а юрмальский "Спартак" на выезде проиграл РФШ (0:1).