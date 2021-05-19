Covid-19: в Литве 911 новых случаев, в Эстонии - 257
За минувшие сутки в Литве подтверждено 911 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались девять человек. В Эстонии - 257 новых случаев и человека скончались.
За минувшие сутки в Литве подтверждено 911 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались девять человек. В Эстонии - 257 новых случаев и человека скончались.
Литва
За минувшие сутки в Литве подтверждено 911 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались девять человек, сообщил в среду Департамент статистики.
За минувшие сутки было проведено 17 898 молекулярных тестов (ПЦР) и 4273 антигенных теста на Covid-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 534,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,2%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 267 769 случаев Covid-19.
От коронавируса в Литве скончались 4136 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связана 8361 смерть.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4789 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 257, то есть 5,4% от общего количества.
Трое инфицированных скончались от вызванных коронавирусом осложнений.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 291,5 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 6,3% от общего количества сделанных тестов.За сутки в больницах открыли 27 новых историй болезни, в стационарном лечении нуждаются 204 пациента. Средний возраст госпитализированных - 67 лет.