Фото ⟩ Саманту Тину сравнили с Фионой из Шрека и героиней Marvel - но на самом деле она богиня и королева!

Саманта Тина уже неделю находится в Роттердаме и готовится к конкурсу "Евровидение". Наряд певицы от местного бренда Kasher Bloom вызвал ажиотаж в соцсетях. Кому-то наряд пришелся по душе, а кому-то - не очень. В свою очередь, автор наряда рассказал, что он символизирует.
Саманта Тина блистала на ковровой дорожке в наряде от бренда Кашерса (Каспарс Блум-Блуманьш) Kasher Bloom.
Реакция в соцсетях на образ певицы была неоднозначной.
"Саманта Тина из Латвии проходит прослушивание для собственного фильма Marvel?"
Цвет платья Emerald Green - изумрудно-зеленый - означает изобилие, процветание и рост во всех сферах жизни, независимо от того, где проявляется это: в природе, в бизнесе или внутри нас.
Впечатляющее ожерелье Саманты Тины тесно связано с египетскими божествами и правителями. "В Древнем Египте крупные, круглые ожерелья, расшитые камнями и жемчугом, символизировали солнечный диск, которому поклоняются как олицетворению бога Атона - единственного создателя мира и жизни. Чем дороже и крупнее камни, использованные в колье, тем мощнее сам их владелец. Украшение такого рода символизирует важность, статус и силу", - сказал Кашерс.
Почему у костюма своеобразный низ с ниспадающими деталями костюма? "Передняя и задняя части платья, украшенные драгоценными камнями, жемчугом и кристаллами, усиливают и символизируют божественность, величие и статус.
В Древнем Египте он назывался Шенти (произносится "Шендит"). Свисающие треугольники, которые представляют собой пирамиды", - говорит Кашер.
"Вышивка полумесяца и стрелок, использованные на наряде и обуви, символизируют способность быстро перемещаться во времени и пространстве, а также силу, которая нам так нужна, чтобы завоевать сердца людей", - подчеркивает автор наряда.