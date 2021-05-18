Фото ⟩ Саманту Тину сравнили с Фионой из Шрека и героиней Marvel - но на самом деле она богиня и королева!

Саманта Тина блистала на ковровой дорожке в наряде от бренда Кашерса (Каспарс Блум-Блуманьш) Kasher Bloom.

Реакция в соцсетях на образ певицы была неоднозначной.

"Саманта Тина из Латвии проходит прослушивание для собственного фильма Marvel?"

Is Samanta Tīna from Latvia auditioning for her own Marvel movie? #Eurovision pic.twitter.com/V60pyPWyGP — David Friend (@dfriend) May 16, 2021

"Саманта Тина только что прикончила принцессу Фиону, я боюсь"

🇱🇻 Samanta Tina just ended Princess Fiona I fear 😳👏🏼 #Eurovision pic.twitter.com/HfhpTell1s — ESCXTRA | 🇳🇱 #Eurovision (@escxtra) May 16, 2021

А кто-то назвал Саманту Тину королевой вечера:

Yes Samanta Tina serving in my favourite colour. I'm so ready for the green queen of the night! — David 🏳️‍🌈 | Måneskin 🇮🇹 & Daði 🇮🇸 (@Spaceyeurotrash) May 11, 2021

А кто-то добавил, что она в принципе "единственная королева":

SAMANTA TINA IS NOT ONLY THE QUEEN OR THE NORTH SHE IS THE ONLY QUEEN #EUROVISION — KoalaKat 🇧🇬🇲🇹🇨🇾 (@Kat_Koala_) May 16, 2021

Цвет платья Emerald Green - изумрудно-зеленый - означает изобилие, процветание и рост во всех сферах жизни, независимо от того, где проявляется это: в природе, в бизнесе или внутри нас.

ФОТО: AP Photo/Peter Dejong

Впечатляющее ожерелье Саманты Тины тесно связано с египетскими божествами и правителями. "В Древнем Египте крупные, круглые ожерелья, расшитые камнями и жемчугом, символизировали солнечный диск, которому поклоняются как олицетворению бога Атона - единственного создателя мира и жизни. Чем дороже и крупнее камни, использованные в колье, тем мощнее сам их владелец. Украшение такого рода символизирует важность, статус и силу", - сказал Кашерс.

Почему у костюма своеобразный низ с ниспадающими деталями костюма? "Передняя и задняя части платья, украшенные драгоценными камнями, жемчугом и кристаллами, усиливают и символизируют божественность, величие и статус.

В Древнем Египте он назывался Шенти (произносится "Шендит"). Свисающие треугольники, которые представляют собой пирамиды", - говорит Кашер. 5

"Вышивка полумесяца и стрелок, использованные на наряде и обуви, символизируют способность быстро перемещаться во времени и пространстве, а также силу, которая нам так нужна, чтобы завоевать сердца людей", - подчеркивает автор наряда.

Галерея: Наряд Саманты Тины

На создание наряда ушло 220 часов и это 100% ручная работа. В поисках кристаллов и жемчужин были выкуплены всевозможные изумрудно-зеленые кристаллы в Латвии и Эстонии.

Голову певицы также украшает коса, длина которой почти до пят - этот особый парик к конкурсу для Саманты специально изготовила Амуна Давис (Давис Кименис).