Ср, 19.05.2021
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Государственный суд Эстонии

Фото ⟩ Саманту Тину сравнили с Фионой из Шрека и героиней Marvel - но на самом деле она богиня и королева!

ФОТО: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP, Publicitātes

Саманта Тина уже неделю находится в Роттердаме и готовится к конкурсу "Евровидение". Наряд певицы от местного бренда Kasher Bloom вызвал ажиотаж в соцсетях. Кому-то наряд пришелся по душе, а кому-то - не очень. В свою очередь, автор наряда рассказал, что он символизирует. 

Саманта Тина блистала на ковровой дорожке в наряде от бренда Кашерса (Каспарс Блум-Блуманьш) Kasher Bloom.

Реакция в соцсетях на образ певицы была неоднозначной.

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А кто-то назвал Саманту Тину королевой вечера: 

 А кто-то добавил, что она в принципе "единственная королева":

Цвет платья Emerald Green - изумрудно-зеленый - означает изобилие, процветание и рост во всех сферах жизни, независимо от того, где проявляется это: в природе, в бизнесе или внутри нас. 

ФОТО: AP Photo/Peter Dejong

Впечатляющее ожерелье Саманты Тины тесно связано с египетскими божествами и правителями. "В Древнем Египте крупные, круглые ожерелья, расшитые камнями и жемчугом, символизировали солнечный диск, которому поклоняются как олицетворению бога Атона - единственного создателя мира и жизни. Чем дороже и крупнее камни, использованные в колье, тем мощнее сам их владелец. Украшение такого рода символизирует важность, статус и силу", - сказал Кашерс. 

Почему у костюма своеобразный низ с ниспадающими деталями костюма? "Передняя и задняя части платья, украшенные драгоценными камнями, жемчугом и кристаллами, усиливают и символизируют божественность, величие и статус.

В Древнем Египте он назывался Шенти (произносится "Шендит"). Свисающие треугольники, которые представляют собой пирамиды", - говорит Кашер.

"Вышивка полумесяца и стрелок, использованные на наряде и обуви, символизируют способность быстро перемещаться во времени и пространстве, а также силу, которая нам так нужна, чтобы завоевать сердца людей", - подчеркивает автор наряда.

Галерея: Наряд Саманты Тины

На создание наряда ушло 220 часов и это 100% ручная работа. В поисках кристаллов и жемчужин были выкуплены всевозможные изумрудно-зеленые кристаллы в Латвии и Эстонии.

Голову певицы также украшает коса, длина которой почти до пят - этот особый парик к конкурсу для Саманты специально изготовила Амуна Давис (Давис Кименис).

Галерея: Саманта Тина на ковровой дорожке

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