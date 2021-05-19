Видео ⟩ Спасатели вытащили лося, застрявшего в болоте

Всего за прошедший день в VUGD поступил 31 звонок - три по тушению пожаров, 18 по спасательным работам, но 10 звонков были ложными.

Помогая животному, которое попало в беспомощное положение, вчера в Инчукалнском крае пожарные спасли лося из болота. Информация о лосе была передана ветеринарам и городской полиции, которые присмотрели за спасенным животным.

В свою очередь, в Алуксне на улице Лауренценес пожарные спасли птицу, застрявшую в вентиляционной шахте жилого дома.

Также за прошедшие сутки пожарные поехали на вызовы, где горел мусор, электрический распределительный щит и газонокосилка.