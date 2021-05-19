Латвия получит 1,18 млн евро для борьбы с Covid-19

Голосуя за выделение поддержки, депутаты Европарламента призвали Европейскую комиссию упростить выделение средств из Фонда солидарности Евросоюза (ЕС), чтобы можно было быстрее реагировать на стихийные бедствия.

Во вторник, 18 мая, Европарламент поддержал мобилизацию 397,5 млн евро из Фонда солидарности Европейского союза (EUSF), чтобы помочь 17 государствам-членам и трем странам-кандидатам защитить систему здравоохранения от Covid-19.

Средства ЕС получат Австрия, Бельгия, Хорватия, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Португалия, Румыния, Испания, а также страны-кандидаты Албания, Черногория и Сербия.

Еще 86,7 млн евро будут выделены Греции и Франции в связи со стихийными бедствиями, постигшими обе страны во второй половине 2020 года.

Во вторник депутаты Европарламента также приняли резолюцию, в которой подчеркивается, что растущее воздействие изменения климата и усиление стихийных бедствий делают европейские страны все более уязвимыми. Они считают, что ЕС должен упростить и ускорить оказание помощи регионам, пострадавшим от этих бедствий.