«Tesla на воде» в Рижском порту - над проектом работают более 15 специалистов различных профессий

Электрическая яхта имеет длину около 18 м и оснащена двумя электродвигателями мощностью 400 кВт, что дает возможность развивать максимальную скорость 34 узла или около 63 км/ч. Моторная яхта изготовлена ​​из чрезвычайно легкого и прочного композитного материала, поэтому по сравнению с корпусами из полиэфирного ламината аналогичного размера эта лодка на 40% легче, сокращая до минимума энергозатраты во время эксплуатации яхты.

«Можно сказать, что это Tesla на воде. В мире есть аналогичные гибридные проекты, но мы одни из первых работаем над подобной полностью электрической моторной яхтой», - отметил Робертс Траутманис, руководитель проектов компании «Latitude Yachts».

Для успешной реализации проекта привлечены различные специалисты, в том числе инженеры-судостроители, конструкторы, механики, дизайнеры, плотники и другие опытные латвийские специалисты в области судостроения. Осенью электрическую яхту планируется представить на Яхт-шоу в Монако, где ежегодно демонстрируется более 100 уникальных супер-яхт со всего мира.

У причала на территории компании также ведутся работы по созданию «плавучего острова», который, обладая техническими характеристиками судна, будет плавучим центром для отдыха и развлечений. Эксклюзивное судно состоит из трех алюминиевых корпусов, соединенных большой платформой с двумя барами, бассейном, рестораном и солнечной террасой, которую можно превратить в танцпол. После завершения проекта судно планируется поставить на якорь в одной из прибрежных бухт Франции

«Такие плавучие острова для отдыха и развлечений - относительно новая концепция в мире, поэтому особенно приятно, что, несмотря на то, что проект еще находится в стадии разработки, появились некоторые клиенты, заинтересованные в строительстве подобных плавучих средств непосредственно в Рижском порту», ​​- подчеркнул Каспарс Вейдеманис, руководитель проектов компании «Latitude Yachts».

В настоящее время на производственном участке компании «Latitude Yachts» в Саркандаугаве по заказу датской компании ведутся работы по строительству корпуса рыболовного траулера длиной 32 м. В цехах компании проводится сварка частей корпуса судна, а затем по принципу «конструктора» производится сборка корпуса на стапеле.

Компания «Latitude Yachts», коллектив которой в настоящее время насчитывает около 130 человек, специализируется на строительстве судов и яхт. Компания предлагает своим клиентам полный цикл судостроительных услуг, включая проектные работы, производство и оснащение, а также предоставляет услуги по ремонту, модернизации и обслуживанию плавучих средств.