Сб, 22.05.2021
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Эвия Ливчане, врач - переболевший Covid-19

Что вызывает тошноту и как ее устранить? Отвечает фармацевт

ФОТО: shutterstock.com/New Africa

С тошнотой в течение жизни не раз сталкивается каждый, и самое неприятное то, что это дискомфортное ощущение зачастую настигает в самый неподходящий момент, к тому же его сложно чем-то объяснить. В большинстве случаев причиной тошноты считается кишечный вирус или пищевое отравление, однако ее может вызвать и ряд других факторов - и нарушения пищеварения, и определенные медикаменты или заболевания. 

О самых распространенных причинах тошноты и о том, как облегчить неприятные ощущения, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Анна Кивлениеце.

"Тошнота - это дискомфорт в области живота, сопровождаемый ощущением приближающейся рвоты. Тошноту обычно связывают с пищевым отравлением, различными кишечными инфекциями, а у женщин - с гормональными колебаниями во время беременности. Тем не менее, есть еще ряд причин, которые могут вызвать тошноту, например, тревога, в результате которой вегетативная нервная система перевозбуждается, раздражается слизистая желудка и появляется тошнота", - объясняет фармацевт Анна Кивлениеце.

5 распространенных причин тошноты

#1 Стресс и тревога

В моменты, когда мы чувствуем эмоциональное напряжение, сильный стресс и тревогу, тело переходит в режим выживания: ускоряется сердечная деятельность, существенно повышается уровень адреналина, а работа пищеварительной системы замедляется в целях экономии энергии, которая необходима мозгу и мышцам. В результате может нарушиться работа желудка, появиться изжога и тошнота, а в долгосрочной перспективе - возникнуть серьезные нарушения пищеварения и язва желудка. Следует помнить о том, что длительный стресс наносит не менее серьезный вред и всему здоровью в целом: тревога влияет практически на все функции организма, в том числе на иммунитет, режим сна и либидо.

#2 Специфические ароматы

У некоторых людей чувство тошноты вызывают специфические ароматы, например, запах конкретных блюд, химических веществ или косметических средств, различные неприятные запахи и др. Это объясняется обостренным, особенно чувствительным обонянием, или гиперосмией, и в таком случае тошноту могут сопровождать такие симптомы как мигрень и аллергическая реакция. Хотя гиперосмия и не опасна для здоровья, она может вызывать существенный дискомфорт в повседневной жизни, к тому же зачастую очень сложно обнаружить ее причины. Гиперосмию могут спровоцировать беременность, различные заболевания, например, эпилепсия и инфекции верхних дыхательных путей, она может быть врожденной или вызванной изменениями активности мозга.

#3 Укачивание

Тошнота может появиться и тогда, когда мы передвигаемся, например, едем в транспортном средстве. Обусловленную движением тошноту, или кинетоз, называют также морской болезнью, и возникает она тогда, когда разные органы чувств посылают мозгу конфликтующие сигналы о происходящем: в то время как глаза видят относительно стабильную картинку, мышцы тела ощущают движение, и организм воспринимает это несоответствие как вызванные отравлением галлюцинации. Часто наблюдаются также головокружение, головная боль, бледность, холодный пот и усиленное слюноотделение. Морская болезнь возникает не только в водном транспорте – она может настигнуть в машине, самолете или любом другом средстве передвижения. Более чувствительные люди могут почувствовать тошноту, читая книгу во время поездки, катаясь на карусели и даже при просмотре фильма или видео.

#4 Медикаменты

В отдельных случаях тошнота может быть побочным явлением употребления различных рецептурных и безрецептурных медикаментов. Этот симптом наблюдается, например, при приеме лекарств для лечения остеопороза или диабета, так как они контролируют уровень сахара в крови, замедляя пищеварение. Некоторые медикаменты для регуляции кровяного давления, противовоспалительные средства, антидепрессанты и антибиотики также могут стать причиной тошноты. Перед приемом медикаментов внимательно изучите прилагающуюся к ним инструкцию, а по поводу побочных эффектов или неприятных ощущений, возникающих при употреблении лекарств, можно проконсультироваться с врачом: специалист посоветует оптимальное решение, учитывая историю болезни пациента и симптомы, или же выпишет дополнительные медикаменты, которые помогут устранить тошноту.

#5 Заболевания

Нередко тошнота проявляется как дополнительный симптом в случае различных заболеваний, например, при болезнях желчного пузыря, менингите, язвах и гастрите, воспалении уха, онкологических заболеваниях и даже сердечных приступах. С тошнотой могут столкнуться и страдающие от булимии, депрессии и других психических заболеваний пациенты. Если помимо тошноты наблюдаются другие симптомы, например, повышенная температура, лихорадка, боль в животе, сильная головная боль или кровотечение, нужно обратиться за помощью к врачу, чтобы провести обследования и определить причину появления симптомов.

Как уменьшить тошноту?

Если причина тошноты известна и неприятные ощущения кратковременные, их можно уменьшить, выйдя на свежий воздух. Рекомендуется также избегать газированных напитков, отдавая предпочтение негазированной воде, которую нужно пить медленно и небольшими порциями. Пока чувство тошноты полностью не прошло, лучше воздерживаться от любой физической активности и трудноперевариваемой пищи, а также отвести время на отдых.

Одним из самых известных природных средств от тошноты является имбирь. Он обладает противовоспалительными свойствами, что улучшает работу пищеварительной системы, и ускоряет перемещение содержимого желудка в тонкий кишечник, что может облегчить неприятные симптомы. Тошноту уменьшают также мята и лимон, которые можно употреблять как в виде чая, так и в форме эфирных масел.

"Если тошнота повторяется несколько раз в день, мешает повседневным делам или сопровождается сильной рвотой, нужно связаться с врачом. Проконсультировавшись с врачом или фармацевтом, для нормализации самочувствия можно воспользоваться пищевыми добавками, имеющими в своем составе имбирь и витамин В6, а также безрецептурными медикаментами. Лекарства помогут освободиться от тошноты, однако самое важное - понять ее причины и искать комплексные решения для ее устранения", - подчеркивает фармацевт Анна Кивлениеце.

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