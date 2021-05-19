Что вызывает тошноту и как ее устранить? Отвечает фармацевт

О самых распространенных причинах тошноты и о том, как облегчить неприятные ощущения, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Анна Кивлениеце.

"Тошнота - это дискомфорт в области живота, сопровождаемый ощущением приближающейся рвоты. Тошноту обычно связывают с пищевым отравлением, различными кишечными инфекциями, а у женщин - с гормональными колебаниями во время беременности. Тем не менее, есть еще ряд причин, которые могут вызвать тошноту, например, тревога, в результате которой вегетативная нервная система перевозбуждается, раздражается слизистая желудка и появляется тошнота", - объясняет фармацевт Анна Кивлениеце.

5 распространенных причин тошноты

#1 Стресс и тревога

В моменты, когда мы чувствуем эмоциональное напряжение, сильный стресс и тревогу, тело переходит в режим выживания: ускоряется сердечная деятельность, существенно повышается уровень адреналина, а работа пищеварительной системы замедляется в целях экономии энергии, которая необходима мозгу и мышцам. В результате может нарушиться работа желудка, появиться изжога и тошнота, а в долгосрочной перспективе - возникнуть серьезные нарушения пищеварения и язва желудка. Следует помнить о том, что длительный стресс наносит не менее серьезный вред и всему здоровью в целом: тревога влияет практически на все функции организма, в том числе на иммунитет, режим сна и либидо.

#2 Специфические ароматы

У некоторых людей чувство тошноты вызывают специфические ароматы, например, запах конкретных блюд, химических веществ или косметических средств, различные неприятные запахи и др. Это объясняется обостренным, особенно чувствительным обонянием, или гиперосмией, и в таком случае тошноту могут сопровождать такие симптомы как мигрень и аллергическая реакция. Хотя гиперосмия и не опасна для здоровья, она может вызывать существенный дискомфорт в повседневной жизни, к тому же зачастую очень сложно обнаружить ее причины. Гиперосмию могут спровоцировать беременность, различные заболевания, например, эпилепсия и инфекции верхних дыхательных путей, она может быть врожденной или вызванной изменениями активности мозга.

#3 Укачивание

Тошнота может появиться и тогда, когда мы передвигаемся, например, едем в транспортном средстве. Обусловленную движением тошноту, или кинетоз, называют также морской болезнью, и возникает она тогда, когда разные органы чувств посылают мозгу конфликтующие сигналы о происходящем: в то время как глаза видят относительно стабильную картинку, мышцы тела ощущают движение, и организм воспринимает это несоответствие как вызванные отравлением галлюцинации. Часто наблюдаются также головокружение, головная боль, бледность, холодный пот и усиленное слюноотделение. Морская болезнь возникает не только в водном транспорте – она может настигнуть в машине, самолете или любом другом средстве передвижения. Более чувствительные люди могут почувствовать тошноту, читая книгу во время поездки, катаясь на карусели и даже при просмотре фильма или видео.

#4 Медикаменты