Госдума РФ поддержала выход страны из Договора по открытому небу

Законопроект о денонсации документа внес в парламент 11 мая президент России Владимир Путин.

В январе 2021 года российский МИД объявил о начале подготовки к выходу из Договора. МИД России мотивировал выход тем, что из соглашения "под надуманным предлогом" вышли США в ноябре 2020 года. Главной причиной выхода США из договора названы случаи его нарушения со стороны России.

В частности, то, что Россия запрещала наблюдательные полеты над Москвой, Чечней и Калининградской областью. Москва это отрицала.