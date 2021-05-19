Госдума РФ поддержала выход страны из Договора по открытому небу
Депутаты Госдумы РФ единогласно проголосовали за выход страны из Договора по открытому небу, пишет "Медуза".
Депутаты Госдумы РФ единогласно проголосовали за выход страны из Договора по открытому небу, пишет "Медуза".
Законопроект о денонсации документа внес в парламент 11 мая президент России Владимир Путин.
В январе 2021 года российский МИД объявил о начале подготовки к выходу из Договора. МИД России мотивировал выход тем, что из соглашения "под надуманным предлогом" вышли США в ноябре 2020 года. Главной причиной выхода США из договора названы случаи его нарушения со стороны России.
В частности, то, что Россия запрещала наблюдательные полеты над Москвой, Чечней и Калининградской областью. Москва это отрицала.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. РФ присоединилась к договору в мае 2001 года. Согласно документу, его участники могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.