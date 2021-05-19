Ср, 19.05.2021
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Государственный суд Эстонии

Госдума РФ поддержала выход страны из Договора по открытому небу

ФОТО: Chris Machian/Omaha World-Herald via AP, File

Депутаты Госдумы РФ единогласно проголосовали за выход страны из Договора по открытому небу, пишет "Медуза".

Законопроект о денонсации документа внес в парламент 11 мая президент России Владимир Путин.

В январе 2021 года российский МИД объявил о начале подготовки к выходу из Договора. МИД России мотивировал выход тем, что из соглашения "под надуманным предлогом" вышли США в ноябре 2020 года. Главной причиной выхода США из договора названы случаи его нарушения со стороны России.

В частности, то, что Россия запрещала наблюдательные полеты над Москвой, Чечней и Калининградской областью. Москва это отрицала.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. РФ присоединилась к договору в мае 2001 года. Согласно документу, его участники могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

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