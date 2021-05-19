Российский пловец побил мировой рекорд во второй раз за два дня
Российский пловец Климент Колесников победил на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште на дистанции 50 метров на спине.
Российский пловец Климент Колесников победил на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште на дистанции 50 метров на спине.
Интересно, что в финале Колесников побил свой же мировой рекорд, установленный днём ранее в полуфинале.
20-летний российский пловец одержал победу в финальном заплыве, показав время - 23,80 секунды. Накануне в полуфинале Колесников остановил секундомер на рекордной прежде отметке в 23,93 секунды.
Предыдущий рекорд также принадлежал россиянину - на чемпионате Европы в Глазго в 2018 году он показал результат 24 секунды ровно. Тогда Колесникову было всего 18 лет, так что ему принадлежат и все юниорские рекорды на дистанции 50 м на спине.
Второе место в финале чемпионата Европы в Будапеште занял румын Роберт Глинцэ (24,42), а бронзовым призёром стал испанец Уго Гонсалес де Оливейра (24,47).
Дистанция 50 метров на спине не входит в программу летних Олимпийских игр.