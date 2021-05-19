Российский пловец побил мировой рекорд во второй раз за два дня

Предыдущий рекорд также принадлежал россиянину - на чемпионате Европы в Глазго в 2018 году он показал результат 24 секунды ровно. Тогда Колесникову было всего 18 лет, так что ему принадлежат и все юниорские рекорды на дистанции 50 м на спине.