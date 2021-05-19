Ср, 19.05.2021
У нас впереди серьезные проблемы с обеспечением неотложного потока Алексей Вишняков, специалист RAKUS
Алексей Вишняков, специалист RAKUS

На следующей неделе очное обучение разрешено проводить в школах 33 самоуправлений

Иллюстративное фото ФОТО: Halfpoint, Shutterstock.

На этой неделе 1-6-е и 12-е классы, а также 7-9-е и 10-11-е классы по ротационному принципу в 33 наиболее эпидемиологически безопасных самоуправлениях смогут заниматься очно, и по сравнению с прошлой неделей количество этих самоуправлений не изменилось, свидетельствуют обновленные данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Из списка "безопасных" выбыли Балдонский, Кандавский, Ницский, край Приекулю, Салацгривский и Терветский края, а также Екабпилс.

В список добавились Аглонский, Эргльский, Гробиньский, Крустпилсский, Лубанский и Мерсрагский края. Также очную учебу можно возобновить в Валмиере.

Таким образом, очное обучение для учеников разных классов может проводиться в следующих краях: Аглонский, Айзпутский, Акнистский, Алсунгский, Балтинавский, Беверинский, Броценский, Буртниекский, Дундагский, Эргльский, Гробиньский, Илукстский, Яунпиебалгский, Коценский, Крустпилсский, Ливанский, Лубанский, Мазсалацский, Мерсрагский, Наукшенский, Неретский, Паргауйский, Павилостский, край Приекулес, Раунский, Ройский, Руцавский, Руиенский, Салский, Вайнёдский, Валкский и Вараклянский.

Из больших городов очное обучение в школах можно проводить в Валмиере.

Как сообщалось ранее, с 7 апреля 12-е классы по всей стране смогут учиться очно дважды в неделю, а для остальных классов возможность очного обучения предусмотрена только в эпидемиологически безопасных самоуправлениях.

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