На следующей неделе очное обучение разрешено проводить в школах 33 самоуправлений

Из списка "безопасных" выбыли Балдонский, Кандавский, Ницский, край Приекулю, Салацгривский и Терветский края, а также Екабпилс.
Таким образом, очное обучение для учеников разных классов может проводиться в следующих краях: Аглонский, Айзпутский, Акнистский, Алсунгский, Балтинавский, Беверинский, Броценский, Буртниекский, Дундагский, Эргльский, Гробиньский, Илукстский, Яунпиебалгский, Коценский, Крустпилсский, Ливанский, Лубанский, Мазсалацский, Мерсрагский, Наукшенский, Неретский, Паргауйский, Павилостский, край Приекулес, Раунский, Ройский, Руцавский, Руиенский, Салский, Вайнёдский, Валкский и Вараклянский.
Из больших городов очное обучение в школах можно проводить в Валмиере.
Как сообщалось ранее, с 7 апреля 12-е классы по всей стране смогут учиться очно дважды в неделю, а для остальных классов возможность очного обучения предусмотрена только в эпидемиологически безопасных самоуправлениях.