В Латвии цифровой зеленый сертификат планируется разработать к началу июня

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства во вторник заявил, что соответствующее регулирование в настоящее время разрабатывается и планируется, что оно будет готово к началу июня.

Советник министра здравоохранения Каспарс Берзиньш на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в среду подтвердил, что законодательные нормы о зеленом сертификате должны быть разработаны к началу июня, но есть риск, что "законодательство еще не будет готово".

Тем временем в NVD отметили, что ведется активная работа по внедрению сертификата. Планируется, что на сайте ЦЗС жители будут иметь доступ к информации о своей вакцинации от Covid-19, результатах лабораторных анализов на Covid-19, а также о том, переболел ли человек Covid-19.

NVD также работает над мобильным приложением, которое даст возможность проверять сертификаты. Каждый сертификат будет содержать уникальную строку цифровых символов, что исключит возможность подделок. 4

Параллельно с внедрением решения на национальном уровне NVD планирует интегрировать его в европейскую систему цифровых зеленых сертификатов с 15 июня.