Ср, 19.05.2021
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Алексей Вишняков, специалист RAKUS

Латвия по темпам вакцинации за последние 7 дней опередила средний показатель ЕС

Очередь людей у ​​пункта массовой вакцинации в выставочном зале Кипсала, где каждый житель может получить вакцину от Covid-19. ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Латвия по средним темпам вакцинации от Covid-19 на 100 жителей за последние семь дней опережает средний показатель ЕС, свидетельствуют данные исследовательской компании Our World in Data за период времени до 18 мая, сообщает агентство LETA.

Несмотря на то, что Латвия по-прежнему значительно отстает от общего удельного веса вакцинированных жителей ЕС, глядя на то, сколько в среднем человек прививалось в один день за последнюю неделю, в нашей стране этот показатель составляет 0,73, что на 0,02 больше соответствующего показателя ЕС.

По этому показателю Латвия опередила другие страны Балтии - в Эстонии средний удельный вес использованных доз за последние семь дней на 100 жителей составляет 0,55, а в Литве - 0,72.

Однако по общему числу использованных доз на 100 жителей Латвия по-прежнему продолжает значительно отставать как от остальных показателей стран Балтии, так и ЕС. Сейчас, согласно обобщенным компанией данным на период до 18 мая, в Латвии этот показатель составляет 28,17, в Эстонии - 44,79, в среднем в ЕС - 45,92, а в Литве - 49,63%.

В обобщении Our World in Data первые и вторые дозы прививки не выделяют отдельно, в связи с чем общее количество завершивших цикл вакцинации людей может отличаться от данных компании. В случае Латвии, по информации компании, данные были получены от Национальной службы здравоохранения.

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