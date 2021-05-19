Латвия по темпам вакцинации за последние 7 дней опередила средний показатель ЕС

Несмотря на то, что Латвия по-прежнему значительно отстает от общего удельного веса вакцинированных жителей ЕС, глядя на то, сколько в среднем человек прививалось в один день за последнюю неделю, в нашей стране этот показатель составляет 0,73, что на 0,02 больше соответствующего показателя ЕС.

По этому показателю Латвия опередила другие страны Балтии - в Эстонии средний удельный вес использованных доз за последние семь дней на 100 жителей составляет 0,55, а в Литве - 0,72.

Однако по общему числу использованных доз на 100 жителей Латвия по-прежнему продолжает значительно отставать как от остальных показателей стран Балтии, так и ЕС. Сейчас, согласно обобщенным компанией данным на период до 18 мая, в Латвии этот показатель составляет 28,17, в Эстонии - 44,79, в среднем в ЕС - 45,92, а в Литве - 49,63%.