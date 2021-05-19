Бывший министр экономики Витенбергс вернется в Сейм
Бывший министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение) вернется на должность депутата Сейма.
Бывший министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение) вернется на должность депутата Сейма.
Заявление Витенбергса о продлении депутатского мандата было рассмотрено сегодня комиссией Сейма по мандатам, этике и заявлениям.
При этом свой так называемый мягкий мандат утратит депутат Айвар Гейданс.
Витенбергс лишился поста министра экономики после перехода из KPV LV в Национальное объединение, когда KPV LV потребовала его отзыва из-за смены партийной принадлежности.