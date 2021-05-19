Ср, 19.05.2021
Оно создает этакий эффект фитиля. Если налить на человека горючую жидкость, она впитывается в ткань и по ткани, по ниткам уходит дальше. Валентин Биукис, судебный эксперт по вопросам в области пожарной безопасности
Валентин Биукис, судебный эксперт по вопросам в области пожарной безопасности

Бывший министр экономики Витенбергс вернется в Сейм

Янис Витенбергс ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Бывший министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение) вернется на должность депутата Сейма.

Заявление Витенбергса о продлении депутатского мандата было рассмотрено сегодня комиссией Сейма по мандатам, этике и заявлениям.

При этом свой так называемый мягкий мандат утратит депутат Айвар Гейданс.

Витенбергс лишился поста министра экономики после перехода из KPV LV в Национальное объединение, когда KPV LV потребовала его отзыва из-за смены партийной принадлежности.

НАВЕРХ
Back