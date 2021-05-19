Российский депутат объяснил зарубежную недвижимость чиновников распадом Советского Союза

"Мы совсем недавно пережили трагедию, связанную с распадом Советского Союза. У нас семьи разорваны. И у нас самое большее количество недвижимости за рубежом именно в странах СНГ, а не в Великобритании, США и Испании", - сказал Крашенинников.

Депутат указал, что сейчас в России уже действует "достаточно ясное антикоррупционное законодательство", сообщают "Открытые медиа".

30 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запретах по наличию иностранного гражданства и вида на жительство за рубежом для государственных и муниципальных служащих, военнослужащих и других категорий должностей. Такие запреты в соответствии с Конституцией уже установлены для ряда должностей, в том числе для членов правительства, депутатов Госдумы, сенаторов, судей, прокуроров и других.