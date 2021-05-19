Ср, 19.05.2021
Поскольку в данном случае у тюрьмы не было законных оснований для проведения обыска в полостях тела заключенной, осмотр, проведенный таким образом был противозаконным Государственный суд Эстонии
Государственный суд Эстонии

Видео ⟩ В Таллинне видеокамера запечатлела шакалов

Шакал. Иллюстративное фото ФОТО: JOSEPH EID/AFP

Работники Таллиннской вальдорфской школы были удивлены, когда заметили, что их фотоловушка, установленная в Музее под открытым небом, запечатлела пару шакалов, пишет Rus.Postimees.

"Добро пожаловать в Таллинн! Так получилось, что на кадрах нашей фотоловушки Таллиннской свободной вальдорфской школы в Музее под открытым небом оказалась пара симпатичных шакалов. Это первое твердое доказательство того, что эти новички семейства псовых утверждаются в столице. Ну да, волков-то здесь нет..." - написано в соцсетях.

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