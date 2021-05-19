Обрушился популярный туристический объект - арка Дарвина
Обрушился один из символов Галапагосских островов - горное образование под названием арка Дарвина, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
Обрушился один из символов Галапагосских островов - горное образование под названием арка Дарвина, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
Ученые указывают, что это естественный процесс, вызванный эрозией, однако это не уменьшает грусти местных жителей.
"Мы узнали об этом, и все жители Галапагосских островов испытывают ностальгическую грусть. Она была известна нам с детства, и новость об изменениях привела к небольшому шоку", - рассказал местным СМИ руководитель организации Galapagos Conservancy Вашингтон Тапия.
"Однако с научной точки зрения, это естественный процесс. Обрушение определенно связано с экзогенными процессами, например, погодой и эрозией, что абсолютно нормально на нашей планете", - сказал Тапия.
Скальное образование высотой 43 метра, длиной 70 метров и шириной 23 метра находилось примерно в километре от острова Дарвина.
Это был популярный туристический объект, кроме того, округа утеса полюбилась ныряльщикам.