Обрушился популярный туристический объект - арка Дарвина

Ученые указывают, что это естественный процесс, вызванный эрозией, однако это не уменьшает грусти местных жителей.

"Мы узнали об этом, и все жители Галапагосских островов испытывают ностальгическую грусть. Она была известна нам с детства, и новость об изменениях привела к небольшому шоку", - рассказал местным СМИ руководитель организации Galapagos Conservancy Вашингтон Тапия.

"Однако с научной точки зрения, это естественный процесс. Обрушение определенно связано с экзогенными процессами, например, погодой и эрозией, что абсолютно нормально на нашей планете", - сказал Тапия.

Скальное образование высотой 43 метра, длиной 70 метров и шириной 23 метра находилось примерно в километре от острова Дарвина.