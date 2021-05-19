Половой член или колпачок для массажа? В России за насилие над мальчиком на 12 лет осужден массажист

Согласно материалам дела, 17 февраля 2020 года женщина пришла с пятилетним сыном на прием к массажисту. Пока мужчина делал в своем домашнем кабинете мальчику специальный логопедический массаж, мама находилась в той же комнате в трех метрах за ширмой. Во время сеанса она услышала, как Сергей Марин сказал "Вытащи язык, открой рот пошире", после чего мальчик начал издавать странные звуки. Когда женщина заглянула за ширму, то она увидела у лица своего сына, как ей показалось, половой член мужчины. Мать забрала ребенка и убежала. Спустя 15 минут приехала полиция.

Как пишет "Медуза", сам Марин вину признать отказывается - на суде он и его адвокат утверждали, что на самом деле массажист надел на пальцы специальный колпачок телесного цвета, предохраняющий пальцы от непроизвольного укуса, после чего направил его в рот ребенка.

В результате прикосновения колпачка к языку у мальчика возник рвотный рефлекс, это услышала мать, она посмотрела на происходящее и приняла колпачок за половой член. 3

В ходе экспертизы на наружной части колпачка действительно нашли следы слюны, однако установить ее владельца эксперты не смогли.

Как рассказал изданию 93.ru адвокат осужденного Алексей Аванесян, обвинение было построено полностью на показателях матери. Он также подчеркнул, что допрос ребенка показал, что сам он ничего не видел.