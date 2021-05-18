Главное за 19 мая ⟩ Открытие границ ЕС для привитых, детали трагедии в Бебербеки и первые итоги "Евровидения"
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
ЕС откроет свои границы для полностью вакцинированных туристов. Страны-члены Евросоюза (ЕС) в среду пришли к соглашению открыть границы ЕС для людей, которые могут подтвердить, что завершили процесс вакцинации от Covid-19 одобренной в Евросоюзе вакциной. Ожидается, что министры стран ЕС утвердят новые правила в пятницу, также будет утвержден список безопасных стран.
В Латвии цифровой зеленый сертификат планируется разработать к началу июня. В настоящее время планируется, что в Латвии решение, как подтвердить факт вакцинации от Covid-19, будет разработано к 1 июня, что позволит жителям Латвии подавать заявки, просматривать и использовать свои сертификаты о вакцинации на веб-сайте цифрового зеленого сертификата.
Детали трагической прогулки на лошадях в Бебербеки: ожидается "единственная зацепка", которая помогла бы полиции. 15 мая в окрестностях Бебербеки Дарта и ее подруга Санта отправились на конную прогулку, но поездка внезапно закончилась трагедией: лошадь Санты споткнулась о веревку, натянутую через дорогу, и сломала ногу. Из-за полученных травм животное пришлось усыпить. Обе женщины отмечают, что подозреваемыми могут быть те же люди, которые пришли к ним вскоре после ЧП, чтобы спросить, все ли в порядке, потому что после этого два человека ушли, взяв с собой веревки.
"Блогер на Ferrari" - о стереотипах, агрессивной езде и культуре вождения в Латвии. Вышел очередной выпуск передачи "Кто вам платит?". На этот раз говорили о стереотипах, агрессивной езде, нелегальных гонках и культуре вождения в Латвии.
Туфли и фирменные кроссовки: в Сети возмутились закупкой формы Кулдигской муниципальной полиции. В список необходимых вещей Кулдигской муниципальной полиции входят фирменные мокасины, спортивная обувь, туфли на высоком каблуке, сапоги и охотничья одежда. Желаемые товары сотрудники правоохранительных органов приобрели за счет самоуправления.
Коронавирус:
За сутки выявлено 609 новых случая Covid-19, доля положительных тестов - 4,1%. Умерли 18 человек с коронавирусом в возрасте от 40 до 99 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек составляет 448,8 случая. Всего в Латвии за все время пандемии Covid-19 заразились 129 297 человек. Количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось до 644 человек.
Латвия по темпам вакцинации за последние 7 дней опередила средний показатель ЕС. Несмотря на то, что Латвия по-прежнему значительно отстает от общего удельного веса вакцинированных жителей ЕС, глядя на то, сколько в среднем человек прививалось в один день за последнюю неделю, в нашей стране этот показатель составляет 0,73, что на 0,02 больше соответствующего показателя ЕС. По этому показателю Латвия опередила другие страны Балтии - в Эстонии средний удельный вес использованных доз за последние семь дней на 100 жителей составляет 0,55, а в Литве - 0,72.
"Это просто, быстро и бесплатно". Кариньш призвал людей вакцинироваться. В среду Кариньш, посещая центр вакцинации Atta в Риге, пришел к выводу, что процесс вакцинации от Covid-19 идет в хорошем темпе и призвал людей использовать наиболее удобные для себя возможности вакцинации. "Призываю каждого жителя Латвии, кто еще не привился, использовать предложенную государством возможность привиться от Covid-19 в одном из более чем 800 пунктов вакцинации в Латвии - это просто, быстро и бесплатно", - отметил Кариньш.
Уже 21% населения получили хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19. Во вторник, 18 мая, первую дозу вакцины от Covid-19 получили не менее 5538 человек, и доля населения Латвии, получившего по крайней мере одну дозу вакцины, превысила 21%, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Почитать, чтобы отвлечься:
Результаты, сюрпризы и слезы первого полуфинала "Евровидения". Во вторник, 18 мая, в Роттердаме прошел первый полуфинал 65-го международного конкурса "Евровидение". В нем приняли участие 16 стран. После голосования телезрителей и экспертов были определены 10 участников, прошедших в финал. Конкурсанты из Латвии и Эстонии выступят 20 мая, а из Литвы и России - выступили уже сегодня, 18 мая.
Евгений Арниекс: 90-е - это время видеопрокатов и видеосалонов, первых игровых приставок и Шварценеггера. Несмотря на все трудности 90-х - голод, безработицу, нищету, бандитизм и беспредел, - это было время удивительных вещей, которые вызывают ностальгию. Тогда появились так называемые артефакты: кассеты, видеомагнитофоны, игровые приставки и прочее. Евгений Арниекс не просто помнит, как это было, но неоднократно посещал первые видеосалоны, а в период бума игровых приставок даже работал в прокате картриджей SEGA.
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Российский пловец побил мировой рекорд во второй раз за два дня. Российский пловец Климент Колесников победил на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште на дистанции 50 метров на спине. Интересно, что в финале Колесников побил свой же мировой рекорд, установленный днём ранее в полуфинале.