Главное за 19 мая ⟩ Открытие границ ЕС для привитых, детали трагедии в Бебербеки и первые итоги "Евровидения"

События дня:

ЕС откроет свои границы для полностью вакцинированных туристов. Страны-члены Евросоюза (ЕС) в среду пришли к соглашению открыть границы ЕС для людей, которые могут подтвердить, что завершили процесс вакцинации от Covid-19 одобренной в Евросоюзе вакциной. Ожидается, что министры стран ЕС утвердят новые правила в пятницу, также будет утвержден список безопасных стран.

В Латвии цифровой зеленый сертификат планируется разработать к началу июня. В настоящее время планируется, что в Латвии решение, как подтвердить факт вакцинации от Covid-19, будет разработано к 1 июня, что позволит жителям Латвии подавать заявки, просматривать и использовать свои сертификаты о вакцинации на веб-сайте цифрового зеленого сертификата.

Детали трагической прогулки на лошадях в Бебербеки: ожидается "единственная зацепка", которая помогла бы полиции. 15 мая в окрестностях Бебербеки Дарта и ее подруга Санта отправились на конную прогулку, но поездка внезапно закончилась трагедией: лошадь Санты споткнулась о веревку, натянутую через дорогу, и сломала ногу. Из-за полученных травм животное пришлось усыпить. Обе женщины отмечают, что подозреваемыми могут быть те же люди, которые пришли к ним вскоре после ЧП, чтобы спросить, все ли в порядке, потому что после этого два человека ушли, взяв с собой веревки.

"Блогер на Ferrari" - о стереотипах, агрессивной езде и культуре вождения в Латвии. Вышел очередной выпуск передачи "Кто вам платит?". На этот раз говорили о стереотипах, агрессивной езде, нелегальных гонках и культуре вождения в Латвии.

Туфли и фирменные кроссовки: в Сети возмутились закупкой формы Кулдигской муниципальной полиции. В список необходимых вещей Кулдигской муниципальной полиции входят фирменные мокасины, спортивная обувь, туфли на высоком каблуке, сапоги и охотничья одежда. Желаемые товары сотрудники правоохранительных органов приобрели за счет самоуправления.

Коронавирус:

За сутки выявлено 609 новых случая Covid-19, доля положительных тестов - 4,1%. Умерли 18 человек с коронавирусом в возрасте от 40 до 99 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек составляет 448,8 случая. Всего в Латвии за все время пандемии Covid-19 заразились 129 297 человек. Количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось до 644 человек.

Латвия по темпам вакцинации за последние 7 дней опередила средний показатель ЕС. Несмотря на то, что Латвия по-прежнему значительно отстает от общего удельного веса вакцинированных жителей ЕС, глядя на то, сколько в среднем человек прививалось в один день за последнюю неделю, в нашей стране этот показатель составляет 0,73, что на 0,02 больше соответствующего показателя ЕС. По этому показателю Латвия опередила другие страны Балтии - в Эстонии средний удельный вес использованных доз за последние семь дней на 100 жителей составляет 0,55, а в Литве - 0,72.