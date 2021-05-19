Более трети новых случаев Covid-19 зарегистрированы в Риге

В Елгаве зарегистрировано 26 новых случаев, за последние две недели число заболевших выросло до 304 человек.

В свою очередь в Даугавпилсе и Огрском крае за прошедшие сутки зарегистрирован 21 новый случай Covid-19, и всего за 14 дней там заболели соответственно 287 и 181 человек.

Наибольшее число заболевших за последние две недели в Риге - 2745 человек, в Елгаве - 203, в Даугавпилсе - 287, в Вентспилсе - 266, в Лиепае - 244 человека.

В других регионах и городах число заболевших за последние две недели не превышает 200.

Алсунский, Мазсалацкий, Наукшенский, Павилостский и Вайньодский края - единственные, в которых за последние 14 дней не было зарегистрировано ни одного зараженного Covid-19, а еще в 17 краях число заболевших составляет от одного до пяти.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей в Латвии сейчас составляет 448,8 случая. В 45 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 16 он превышен на 50%.