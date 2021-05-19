Альянс девелоперов: из-за снижения арендной платы торговые центры потеряли 63 млн евро

Ванагс сообщил, что с декабря прошлого года доход от аренды торговых центров снизился на 60%, потеряно 31 млн евро, а с начала пандемии Covid-19 неполученный доход от аренды составил 63 млн евро.

В то же время Ванагс положительно оценил поддержку правительством торговых центров в размере 20 млн евро для компенсации потерь по арендной плате, но при этом подчеркнул, что латвийские торговые центры все еще находятся в неравном положении по сравнению с торговыми центрами Литвы и Эстонии, где эпидемиологически безопасным магазинам разрешено работать.

"Оборот традиционной торговли также снизился, а оборот электронной торговли растет очень быстро. Это привело к росту спроса на склады и логистические центры",

- сказал Ванагс. Глава альянса отметил, что спрос на складские помещения в настоящее время превышает предложение, и ожидается, что спрос будет расти - вместе со строительством новых складов.