Ср, 19.05.2021
В чемпионате СССР школа была настолько сильной, что некоторые играли даже до 50. Если не спивались Янис Матулис, хоккейный журналист
Янис Матулис, хоккейный журналист

Альянс девелоперов: из-за снижения арендной платы торговые центры потеряли 63 млн евро

Торговый центр Origo. Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Торговые центры потеряли 63 млн евро из-за снижения арендной платы во время пандемии Covid-19, заявил на организованной Государственной земельной службой дискуссии "Как пандемия Covid-19 повлияла на рынок недвижимости?" председатель правления Альянса девелоперов недвижимости Мартиньш Ванагс.

Ванагс сообщил, что с декабря прошлого года доход от аренды торговых центров снизился на 60%, потеряно 31 млн евро, а с начала пандемии Covid-19 неполученный доход от аренды составил 63 млн евро.

В то же время Ванагс положительно оценил поддержку правительством торговых центров в размере 20 млн евро для компенсации потерь по арендной плате, но при этом подчеркнул, что латвийские торговые центры все еще находятся в неравном положении по сравнению с торговыми центрами Литвы и Эстонии, где эпидемиологически безопасным магазинам разрешено работать.

"Оборот традиционной торговли также снизился, а оборот электронной торговли растет очень быстро. Это привело к росту спроса на склады и логистические центры",

- сказал Ванагс. Глава альянса отметил, что спрос на складские помещения в настоящее время превышает предложение, и ожидается, что спрос будет расти - вместе со строительством новых складов.

По мнению Ванагса, замедлить это развитие может только удорожание строительства.

НАВЕРХ
Back