Эксперты: послабления для вакцинированных - не дискриминация непривитых

В юридическом понимании дискриминация предусматривает различное отношение к человеку из-за его возраста, пола, национальности или расы.
В вопросе о правах вакцинированных можно говорить о различном отношении, считает эксперт по правам Сатверсме Эдгар Пастарс. Он добавил, что нужно смотреть, есть ли у непривитых альтернативы, чтобы наслаждаться теми же самыми преимуществами. Одной из альтернатив может быть отрицательный тест на Covid-19.
В свою очередь омбудсмен Янис Янсонс указал: "Если политики используют в своей риторике слово "привилегии", то я усматриваю здесь риски дискриминации.
Но правильно говорить о снижении ограничений".
Экперт в области медицинской этики Сигне Межинска отметила, что если свобода вацинированных соразмерна и объективна, то дискриминация не усматривается.
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