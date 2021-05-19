Ср, 19.05.2021
Оно создает этакий эффект фитиля. Если налить на человека горючую жидкость, она впитывается в ткань и по ткани, по ниткам уходит дальше. Валентин Биукис, судебный эксперт по вопросам в области пожарной безопасности
Валентин Биукис, судебный эксперт по вопросам в области пожарной безопасности

Эксперты: послабления для вакцинированных - не дискриминация непривитых

Очередь на вакцинацию от Covid-19. ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Различные послабления для вакцинированных, например, разрешение не носить маски и тренироваться в помещении, не считается дискриминацией непривитых. Единогласного мнения по данному поводу придерживаются как эксперт по правам Сатверсме, так и обмудсмен и эксперт в области медицинской этики, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.

В юридическом понимании дискриминация предусматривает различное отношение к человеку из-за его возраста, пола, национальности или расы.

В вопросе о правах вакцинированных можно говорить о различном отношении, считает эксперт по правам Сатверсме Эдгар Пастарс. Он добавил, что нужно смотреть, есть ли у непривитых альтернативы, чтобы наслаждаться теми же самыми преимуществами. Одной из альтернатив может быть отрицательный тест на Covid-19.

В свою очередь омбудсмен Янис Янсонс указал: "Если политики используют в своей риторике слово "привилегии", то я усматриваю здесь риски дискриминации.

Но правильно говорить о снижении ограничений".

Экперт в области медицинской этики Сигне Межинска отметила, что если свобода вацинированных соразмерна и объективна, то дискриминация не усматривается.

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