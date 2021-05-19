Эксперты: послабления для вакцинированных - не дискриминация непривитых

В вопросе о правах вакцинированных можно говорить о различном отношении, считает эксперт по правам Сатверсме Эдгар Пастарс. Он добавил, что нужно смотреть, есть ли у непривитых альтернативы, чтобы наслаждаться теми же самыми преимуществами. Одной из альтернатив может быть отрицательный тест на Covid-19.