Сотрудников ФБК массово вызывают на допросы
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Сотрудников ФБК массово вызывают на допросы
Сотрудников Фонда борьбы с коррупцией вечером и ночью с 18 на 19 мая вызвали на допрос в Следственный комитет в связи с уголовным делом о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) против политика Алексея Навального. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил директор ФБК Иван Жданов.
"По всей Москве сотрудники полиции прямо ночью срочно выехали ко всем сотрудникам ФБК, даже тем, которые уже давно-давно не работали в ФБК, чтобы срочно вызвать их в СК на Технический. Мирно спавшие сотрудники, конечно, ничего не подозревали и не привыкли открывать двери незнакомцам по ночам, поэтому полицейские пытались просунуть повестки в дверные щели", - пишет в своем посте Жданов.
По его словам, сотрудники полиции, которых "удавалось застукать за ночным просовыванием повестки в дверные щели", говорили, что им нужно срочно вызвать около 70 сотрудников ФБК. Директор ФБК отметил, что это первые действия следственных органов в рамках уголовного дела по ст. 159 УК за почти шесть месяцев с момента его возбуждения.
Все подробности - в новом выпуске!
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.