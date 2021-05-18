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Сотрудников ФБК массово вызывают на допросы

Сотрудников Фонда борьбы с коррупцией вечером и ночью с 18 на 19 мая вызвали на допрос в Следственный комитет в связи с уголовным делом о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) против политика Алексея Навального. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил директор ФБК Иван Жданов.

"По всей Москве сотрудники полиции прямо ночью срочно выехали ко всем сотрудникам ФБК, даже тем, которые уже давно-давно не работали в ФБК, чтобы срочно вызвать их в СК на Технический. Мирно спавшие сотрудники, конечно, ничего не подозревали и не привыкли открывать двери незнакомцам по ночам, поэтому полицейские пытались просунуть повестки в дверные щели", - пишет в своем посте Жданов.

По его словам, сотрудники полиции, которых "удавалось застукать за ночным просовыванием повестки в дверные щели", говорили, что им нужно срочно вызвать около 70 сотрудников ФБК. Директор ФБК отметил, что это первые действия следственных органов в рамках уголовного дела по ст. 159 УК за почти шесть месяцев с момента его возбуждения.

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