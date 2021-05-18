Ср, 19.05.2021
В этом ужасе, который я видела своими глазами, в этом ненормальном страдании я не смогла адекватно отреагировать Дарта, конная наездница
Дарта, конная наездница

Сотрудников ФБК массово вызывают на допросы

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В Беларуси из колонии вышла на свободу сотрудница независимого информационного портала Тут бай Катерина Борисевич. Сайт этого издания заблокировали, а журналистов задержали. Что сейчас с ними происходит?
  • Сотрудников фонда борьбы с коррупцией Навального массово вызывают на допросы в следственный комитет. А директор ФБК Иван Жданов сообщил, что новое обвинение против его отца может обернуться для него пожизненным лишением свободы.
  • Европейские страны открывают свои границы для тех, кто полностью привился вакциной от коронавируса. Когда это решение вступит в силу и касается ли оно вакцинированных "Спутник V"?
  • Российская певица Манижа вышла в финал Евровидения со своей песней "Russian Woman". Вместе с ней за победу поборются в том числе артисты из Украины, Литвы и Азербайджана.

Сотрудников ФБК массово вызывают на допросы

Сотрудников Фонда борьбы с коррупцией вечером и ночью с 18 на 19 мая вызвали на допрос в Следственный комитет в связи с уголовным делом о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) против политика Алексея Навального. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил директор ФБК Иван Жданов.

"По всей Москве сотрудники полиции прямо ночью срочно выехали ко всем сотрудникам ФБК, даже тем, которые уже давно-давно не работали в ФБК, чтобы срочно вызвать их в СК на Технический. Мирно спавшие сотрудники, конечно, ничего не подозревали и не привыкли открывать двери незнакомцам по ночам, поэтому полицейские пытались просунуть повестки в дверные щели", - пишет в своем посте Жданов.

По его словам, сотрудники полиции, которых "удавалось застукать за ночным просовыванием повестки в дверные щели", говорили, что им нужно срочно вызвать около 70 сотрудников ФБК. Директор ФБК отметил, что это первые действия следственных органов в рамках уголовного дела по ст. 159 УК за почти шесть месяцев с момента его возбуждения.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
 
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