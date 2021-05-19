На белоруса составили протокол за фото с бчб-флагом. Но оно было с официального праздника

В результате участковый составил на Александра протокол за одиночное пикетирование - именно так расценил милиционер фото, сделанное мужчиной три года назад на официальном праздновании 100-летия БНР в Минске.

По словам Рыбченкова, он не участвовал в акция протеста в этот послевыборный период. И фото разместил не в 2021-м, как прописал милиционер в протоколе, а в 2018-м, что прекрасно видно под фото в соцсети.

"Мне трудно представить, до какого еще маразма могут таким образом додуматься те, кто повсюду ищет врагов", - отреагировал на ситуацию Александр Рыбченко, его слова передает palesse.press.

Правозащитник Валерий Путицкий назвал ситуацию, с одной стороны, анекдотичной, а с другой - показательной: она ярко иллюстрирует нынешнее состояние правовой системы в стране, когда "не до законов":

"Национальный флаг для многих белорусов на протяжении более века является ценностью. И обвинять за фотографии с ним в правонарушениях - это даже обычной логике не поддается. В интернет выложены также изображения Лукашенко на фоне бело-красно-белого флага, сделанные в 1994-м году. Он тогда под ним стоял, кто-то позже. Эти все съемки-пикетирования?