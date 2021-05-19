Видео ⟩ "Она клептоманка!" В Ильгюциемсе пенсионерка устроила в своей квартире свалку

Эвита, жительница четвертого этажа, отправившись на ежедневный обход, заметила серьезный беспорядок на лестничной клетке. Там же была открыта дверь в квартиру соседки, которая в своей квартире собирает мусор. Содержимое пакетов упало в помещение общего пользования, а через открытые двери в квартире можно было заметить горы мусора.

По словам Эвиты, соседка чаще всего проявляет осторожность и не попадается на глаза другим жильцам. Это подтверждают и другие жители дома. Зинаида живет этажом ниже "собирательницы".

Она отмечает, что проблемы начались много лет назад. Если сейчас пенсионерка живет в квартире одна, то увлечение собирательством мусора началось еще при живом муже.

Bez Tabu несколько раз звонили в дверь женщины, но никто не открыл. В квартире также не слышно никакого шума.

"Я несколько раз видела, как она поднималась наверх с мешками мусора. От соседей узнала, что она клептоманка", - говорит соседка Эвита.

Департамент социального обеспечения указывает, что жительница конкретной квартиры находится в поле зрения социальной службы. Ей предложили очистить квартиру от мусора, но получили категорический отказ.