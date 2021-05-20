Случайная погоня и искры от оторванного глушителя: в Пурвциемсе замечен нетрезвый водитель BMW

Примерно в час ночи одна из бригад Рижской городской полиции в Пурвциемсе заметила BMW более чем десятилетней давности, водитель которой от всей души культивировал дурной имидж владельца этой автомарки.
Когда загорелся зеленый сигнал светофора, водитель буквально взлетел с перекрестка, сопровождая свое выступление искрами от ударяющегося по асфальту глушителя. Водитель BMW настолько увлекся развлечением, что не заметил в зеркале патруль полиции, поэтому только на Андромедас гатве выяснилось, что транспортным средством управлял 30-летний мужчина, сообщает передача Degpunktā.
Видео: сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
Изучив базы данных полиции, выяснилось, что этот человек уже был лишен прав за несколько "геройств" в дорожном движении, и
был подвергнут довольно внушительному шестилетнему запрету на вождение.
У инспекторов были обоснованные подозрения, что водитель мог сидеть за рулем в состоянии опьянения, поэтому на место были вызваны сотрудники Дорожной полиции. Тест на алкоголь показал, что закоренелый преступник покинул город в состоянии алкогольного опьянения, равном более 2,5 промилле.
Таким образом, после этой поездки также ожидаются судебные разбирательства и даже может грозить реальное лишение свободы, сообщает Degpunktā.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения выше 1,5 промилле, водитель может быть оштрафован на сумму от 240 до 400 штрафных единиц и лишен прав на вождение автомобиля до пяти лет. Такое же наказание применяется к лицам, если указанное преступление совершено под воздействием наркотических, психотропных, токсичных или других одурманивающих веществ. Одна штрафная единица составляет 5 евро.