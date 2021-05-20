Случайная погоня и искры от оторванного глушителя: в Пурвциемсе замечен нетрезвый водитель BMW

Когда загорелся зеленый сигнал светофора, водитель буквально взлетел с перекрестка, сопровождая свое выступление искрами от ударяющегося по асфальту глушителя. Водитель BMW настолько увлекся развлечением, что не заметил в зеркале патруль полиции, поэтому только на Андромедас гатве выяснилось, что транспортным средством управлял 30-летний мужчина, сообщает передача Degpunktā.

Видео: сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

Изучив базы данных полиции, выяснилось, что этот человек уже был лишен прав за несколько "геройств" в дорожном движении, и

был подвергнут довольно внушительному шестилетнему запрету на вождение. 11

Автомобиль же оказался уже частично разбит.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

У инспекторов были обоснованные подозрения, что водитель мог сидеть за рулем в состоянии опьянения, поэтому на место были вызваны сотрудники Дорожной полиции. Тест на алкоголь показал, что закоренелый преступник покинул город в состоянии алкогольного опьянения, равном более 2,5 промилле.

Таким образом, после этой поездки также ожидаются судебные разбирательства и даже может грозить реальное лишение свободы, сообщает Degpunktā.