Чт, 20.05.2021
Да, к сожалению, я должен сказать, что я являюсь руководителем в течение короткого времени и я не контролировал до конца то, что мне, возможно, нужно было контролировать. Поэтому вышло, как вышло. Каспарс Шабанс, глава муниципальной полиции Кулдигского края
Каспарс Шабанс, глава муниципальной полиции Кулдигского края
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Видео ⟩ На видео попала драка британских военных с жителями Эстонии

В распоряжении издания Virumaa Teataja оказалось присланное читателем видео, на котором запечатлен финал конфликтной ситуации между солдатами союзников и местными жителями, произошедшей в эстонском городе Тапа 15 мая. Запечатленные на видео мужчины в военной форме и ярких жилетках, очевидно, являются британскими военными полицейскими, пишет Rus.Postimees.

Слышны выкрики на английском языке: "Не походить!" и "Лежать!". На видео видно, как мужчины в военной форме тащат женщину по земле, а в сторону лежащего на земле молодого человека делают похожее на удар движение. Одну девушку толкают или бьют.

Говорящие по-английски мужчины в штатском пытаются самостоятельно разрешить ситуацию, отозвав своих приятелей.

Контекст

Напомним, вечером в минувшую субботу, 15 мая, в Тапа, Эстония, вспыхнул конфликт между группами иностранных солдат и местными жителями, который закончился дракой и вмешательством военной полиции и полицейского патруля. Яблоком раздора оказалась женщина, с которой разговаривали солдаты к неудовольствию местных жителей.

Глава патрульной службы Раквере Тауно Лемпу рассказал, что вечером 15 мая около 20 часов в центр тревоги поступило сообщение о том, что в заведении быстрого питания в Тапа вспыхнула драка между двумя компаниями.

По предварительным данным, там возникло недопонимание между иностранными солдатами, проходящими службу в Эстонии, и местным населением, рассказал начальник патрульной службы.

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"До приезда полиции на место прибыла военная полиция, которой, чтобы успокоить агрессивного местного мужчину, пришлось надеть на него наручники. Когда приехала полиция, у сторон не было претензий друг к другу, и ситуация уже успокоилась. Мужчину в наручниках освободили и позволили идти своей дорогой. На тот момент никто не указал, чтобы кто-то пострадал в драке, вызванной недоразумением. Мы поддерживаем дальнейшие контакты с обеими сторонами, и если выяснится, что у кого-то есть жалобы, полиция дополнительно оценит эти заявления, чтобы решить, есть ли основания для возбуждения дела", - сказал руководитель патруля.

Представитель союзников подтвердил, что инцидент действительно произошел в Тапа, и в нем также участвовали британские военнослужащие. "Инцидент расследуется, и сейчас было бы неуместно комментировать детали того, что произошло", - кратко прокомментировал представитель союзников.

Жалобы на солдат союзников в Эстонии

Virumaa Teataja не знает предыстории описываемых событий, но в прошлом году поступал сигнал о невежливом поведении солдат союзников у озера Поркуни, а на прошлой неделе изданию сообщали, как военнослужащие сил союзников проводили свободное время в раквереском пабе Virma и вели себя шумно и провокативно.

Кроме того, в ноябре прошлого года была опубликована статья, где говорилось, как

пассажиры поезда Таллинн-Раквере стали свидетелями неприятной картины: около двадцати молодых англоговорящих мужчин шумели в поезде, пили алкоголь, и их рвало.

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Virumaa Teataja также известно, что некоторые воинские подразделения подверглись наказанию - в целях дисциплинарного воздействия солдатам запретили употреблять алкоголь и в свободное от несения службы время.

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