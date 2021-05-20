Сейм поручил правительству разработать порядок для допуска зрителей на ЧМ в Риге

​Сейм поддержал проект постановления, разработанный Новой консервативной партией (НКП), в котором Кабинету министров предписано "немедленно разработать порядок" посещения чемпионата мира по хоккею в Риге для лиц, вакцинированных против Covid-19, и тех, кто может документировано доказать, что переболел Covid-19.

Первоначально идея заключалась в том, чтобы разрешить посещать игры людям с отрицательными тестами на Covid-19, что вызвало наибольшую негативную реакцию со стороны системы здравоохранения, поскольку тесты не исключают наличие Covid-19. В итоге эта группа людей в проект постановления не включена. В то же время организаторы чемпионата признали, что для них проще всего пропускать посетителей с отрицательным тестом на Covid-19, и у них пока нет механизма, позволяющего убедиться в том, что покупатель билета действительно переболел или прошел вакцинацию против Covid-19.

Решение Сейма поддержала НКП вместе с оппозиционными партиями, а премьер-министр Кришьянис Кариньш (НЕ) и министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP) выступили против присутствия зрителей на трибунах. Соответственно, позиции обоих политиков в Сейме представляли их политические силы и Национальное объединение. "За" было 48 голосов, "против" 40 и 1 "воздержался".

Что дальше?

Реализация постановления Сейма теперь зависит от решений правительства, которые в свою очередь зависят от даты следующего заседания Кабинета министров. Предполагалось, что следующее заседание правительства состоится только 27 мая, однако это дата звучала до того, как депутаты взялись за обсуждение допуска хоккейных болельщиков на игры чемпионата.

Глава Латвийской хоккейной федерации Айгар Калвитис признал, что в случае положительного решения политиков билеты на хоккейные матчи могут начать продавать уже в течение суток.

В то же время он добавил, что организаторы чемпионата мира по хоккею могли бы успешно проконтролировать допуск людей на трибуны с отрицательными тестами на Covid-19, в то время как механизм, позволяющий убедиться, что покупатель билетов действительно переболел или был вакцинирован против Covid-19, еще не разработан.

По мнению Калвитиса, чемпионат должен проходить со зрителями на трибунах.

Политические споры весь день

Ранее депутаты Сейма во второй раз за день собрали 34 подписи, чтобы продолжить рассматривать вопрос о допуске зрителей на чемпионат мира по хоккею в Риге, сообщил член правления НКП Кришьянис Фелдманс.

Политик сообщил, что собрано более 34 подписей для проведения еще одного внеочередного заседания по проекту решения, подготовленному НКП. Ранее входящая в правящую коалицию НКП собрала эти подписи вместе с оппозиционными партиями.

Фелдманс пояснил, что на предыдущем внеочередном заседании некоторые депутаты возражали против рассмотрения проекта на этом конкретном заседании парламента, поэтому пришлось созвать другое заседание.

Политик заявил, что НКП выступает за "нормальный демократический процесс, при котором нет препятствий для принятия решений в Сейме, независимо от результата". 24

Сейм сегодня вечером передал на рассмотрение комиссиям предложения отдельных партий о допуске зрителей на матчи чемпионата мира по хоккею, который начнется завтра в Риге. Большинство Сейма решило передать в комиссии подготовленный Союзом зеленых и крестьян (СЗК) проект решения о том, чтобы зрители могли присутствовать на чемпионате.

В повестку дня заседания входил также проект НКП о том, чтобы поручить Кабинету министров предоставить эпидемиологически безопасные возможности для очного присутствия на матчах чемпионата, например, для вакцинированных зрителей и зрителей с отрицательным тестом на Covid-19, но из-за возражений данный проект не рассматривался.

Как сообщалось, ранее депутаты НКП, СЗК, "Согласия", KPV LV и внефракционные депутаты уже собрали подписи за созыв внеочередного заседания Сейма по вопросу о допуске зрителей на чемпионат мира по хоккею.

Министр здравоохранения приызвал Сейм не поддерживать проведение ЧМ по хоккею со зрителями

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс призывал депутатов Сейма не поддерживать предложение о проведении чемпионата мира по хоккею со зрителями.

Павлютс в социальных сетях призывал своих коллег при высказываниях о том, что "сложнее играть при пустых трибунах" и "болельщики тоже хотят посмотреть хоккей очно" все же помнить о просьбе медиков не проводить чемпионат со зрителями.