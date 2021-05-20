За день до начала чемпионата мира по хоккею в Сейме еще ожидаются дебаты о допуске зрителей на матчи

Во вторник правительство не стало рассматривать вопрос о возможностях присутствия зрителей на матчах, поэтому Новая консервативная партия, которая отвечает в правительстве за сферу спорта в Минобразования, обещала внести этот вопрос на обсуждение в Сейм.

Министерство планировало подать соответствующее предложение на рассмотрение правительству, но премьер-министр Кришьянис Кариньш не включил этот вопрос в повестку дня заседания.

Отказ рассматривать этот вопрос в правительстве он обосновал тем, что данное предложение ранее не было поддержано группой оперативного управления, в которую входят представители госуправления и эксперты.

Министр образования и науки Илга Шуплинска на заседании поинтересовалась, не будет ли все же зрителям разрешено лично присутствовать на матчах, предъявив, например, негативный тест на Covid-19.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс в этой связи указал на риски, связанные с тестами на Covid-19. Он напомнил о случае в концертном зале "Цесис", когда участники концерта были протестированы на Covid-19, но позже оказалось, что во время мероприятия произошло обширное инфицирование.

LETA также сообщает, что депутаты парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) подадут на рассмотрение в парламент изменения к закону о мерах по ограничению распространения Covid-19, чтобы часть болельщиков могла присутствовать на матчах чемпионата.

Как агентству LETA сообщили во фракции СЗК, поправки предусматривают, что при соблюдении определенных эпидемиологических требований присутствовать на матчах можно разрешить зрителям, которые прошли полный курс вакцинации, за последние 48 часов получили отрицательный тест на коронавирус или могут документально доказать, что переболели Covid-19.

Депутаты СЗК считают, что, с учетом опыта других стран и соблюдая все эпидемиологические требования, можно позволить болельщикам лично присутствовать на матчах. "Это не только в интересах наших хоккейных болельщиков, но влияет и на международную репутацию Латвии", - подчеркнули во фракции.