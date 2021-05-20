За сутки выявлено 497 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 3%Дополнено
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 497 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 497 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умерли три человека в возрасте от 70 до 79 лет. За время пандемии в Латвии скончался 2301 больной Covid-19.
За последние сутки проведено 16 546 тестов на Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 448,8 случая во вторник до 434,3 в среду.
Всего за время пандемии в Латвии коронавирусом заразились 129 794 человек.