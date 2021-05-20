Чт, 20.05.2021
Да, к сожалению, я должен сказать, что я являюсь руководителем в течение короткого времени и я не контролировал до конца то, что мне, возможно, нужно было контролировать. Поэтому вышло, как вышло. Каспарс Шабанс, глава муниципальной полиции Кулдигского края
Каспарс Шабанс, глава муниципальной полиции Кулдигского края

За сутки выявлено 497 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 3%
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Очереди у магазинов после частичного смягчения ограничений из-за коронавируса ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 497 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умерли три человека в возрасте от 70 до 79 лет. За время пандемии в Латвии скончался 2301 больной Covid-19.

За последние сутки проведено 16 546 тестов на Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 448,8 случая во вторник до 434,3 в среду.

Всего за время пандемии в Латвии коронавирусом заразились 129 794 человек.

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