За сутки выявлено 497 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 3%

Умерли три человека в возрасте от 70 до 79 лет. За время пандемии в Латвии скончался 2301 больной Covid-19.

За последние сутки проведено 16 546 тестов на Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 448,8 случая во вторник до 434,3 в среду.