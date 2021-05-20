Опубликован рейтинг самых дорогих игроков Континентальной хоккейной лиги
Издание "Спорт-Экспресс" опубликовало ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Издание "Спорт-Экспресс" опубликовало ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В этом списке оказалось 95 самых дорогих хоккеистов лиги, 16 из которых представляют санкт-петербургский СКА. Правда, ни один из них не попал в то-10.
Отметим, что в рейтинге "Спорт-Экспресс" нет ни одного представителя Латвии и рижского "Динамо".
10 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ:
Новый сезон в КХЛ начнётся 1 сентября 2021 года матчем за Кубок Открытия между "Авангардом" и ЦСКА и завершиться 1 марта 2022 года, сообщает пресс-служба лиги.