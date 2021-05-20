Чт, 20.05.2021
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Ивета Приедите, руководитель Galerija Centrs

Опубликован рейтинг самых дорогих игроков Континентальной хоккейной лиги

Дмитрий Яшкин ФОТО: dynamo.ru

Издание "Спорт-Экспресс" опубликовало ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В этом списке оказалось 95 самых дорогих хоккеистов лиги, 16 из которых представляют санкт-петербургский СКА. Правда, ни один из них не попал в то-10.

Отметим, что в рейтинге "Спорт-Экспресс" нет ни одного представителя Латвии и рижского "Динамо".

10 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ:

  1. Дмитрий Яшкин ("Динамо" Москва) - 1,3 млн евро
  2. Даррен Дитц ("Барыс") - 1,1 млн евро
  3. Вадим Шипачёв ("Динамо" Москва) - 1,05 млн евро
  4. Теему Хартикайнен ("Салават Юлаев") - 1 млн евро
  5. Филипп Ларсен ("Салават Юлаев") - 900 тысяч евро
  6. Юха Метсола ("Салават Юлаев") - 900 тысяч евро
  7. Алексей Марченко ("Локомотив") - 830 тысяч евро
  8. Андре Петерссон ("Локомотив") - 830 тысяч евро
  9. Сергей Плотников ("Металлург") - 830 тысяч евро
  10. Владимир Ткачев ("Трактор") - 830 тысяч евро

Новый сезон в КХЛ начнётся 1 сентября 2021 года матчем за Кубок Открытия между "Авангардом" и ЦСКА и завершиться 1 марта 2022 года, сообщает пресс-служба лиги.

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