Опубликован рейтинг самых дорогих игроков Континентальной хоккейной лиги

В этом списке оказалось 95 самых дорогих хоккеистов лиги, 16 из которых представляют санкт-петербургский СКА. Правда, ни один из них не попал в то-10.

Отметим, что в рейтинге "Спорт-Экспресс" нет ни одного представителя Латвии и рижского "Динамо".

10 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ:

Дмитрий Яшкин ("Динамо" Москва) - 1,3 млн евро Даррен Дитц ("Барыс") - 1,1 млн евро Вадим Шипачёв ("Динамо" Москва) - 1,05 млн евро Теему Хартикайнен ("Салават Юлаев") - 1 млн евро Филипп Ларсен ("Салават Юлаев") - 900 тысяч евро Юха Метсола ("Салават Юлаев") - 900 тысяч евро Алексей Марченко ("Локомотив") - 830 тысяч евро Андре Петерссон ("Локомотив") - 830 тысяч евро Сергей Плотников ("Металлург") - 830 тысяч евро Владимир Ткачев ("Трактор") - 830 тысяч евро